İngiltere'de Cezaevlerindeki Durum

BBC, BİR MUHABİRİNİN MEMUR OLARAK GİZLİ ÇEKİM YAPTIĞI İNGİLTERE'NİN EN BÜYÜK HAPİSHANELERİNDEN OLAN NORTHUMBERLAND CEZAEVİNDEKİ DURUMUN ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ

İNGİLİZ GARDİYAN: "KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ülkenin en büyük hapishanelerinden olan Northumberland cezaevindeki durumun endişe verici olduğunu bildirdi.

BBC'nin araştırma haber programı Panorama tarafından ülkedeki hapishanelerin durumuna ilişkin hazırlanan "Parmaklıkların arkasında: Hapishane gizli çekimi" adlı haber kapsamında bir BBC muhabiri iki ayını Northumberland cezaevinde gözetim memuru olarak geçirerek hapishanede yaşananları gizli kamerayla kayıt altına aldı.

İngiltere'de cezaevlerindeki doluluk oranı, mahkumların yaşam koşullarının kötüleşmesi ile yetersiz gardiyan sayısına yönelik endişelere değinilen haberde, Northumberland'daki zayıf kontroller, kapı alarmlarının çalışmaması ve iç güvenlik tel örgüsünde delik bulunması gibi güvenlik zafiyetlerine dikkat çekildi.

Bin 348 erkek mahkumun kaldığı cezaevinde uyuşturucu kullanımının yaygınlığına vurgu yapılan haberde ayrıca gardiyanların, hapishanenin bazı bölümlerinde kar maskesi ve tel kesici aletler bulduğu bildirilirken, bazı mahkumların, hapishanenin çevresine bırakılan uyuşturucuları alabilmek için gizlice dışarı çıktığının düşünüldüğü aktarıldı.

Gizli çekimlerde, uyuşturucu alan bir mahkumun yarı baygın halde yattığı görülürken, bir gardiyanın ise "Burada birçok şeyin yaşandığı oluyor ve istediğim yönde müdahaleye geçemiyorum. Çünkü bu durumlarla baş edecek destek ekip yok arkamda. Kendimi hiçbir zaman güvende hissetmiyorum." dediği duyuluyor. Kayıtlarda ayrıca memur görünümlü BBC muhabirinin bir hükümlü tarafından tehdit edildiği görülüyor.

İngiltere Hapishane Yönetimleri Birliği Başkanı Andrea Albutt, habere ilişkin yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki endişe verici durumun hükümetin kesintilerinden kaynaklandığını söyledi.

İngiltere Adalet Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iddiaların ciddiyetine vurgu yapılarak hapishanelerin reforme edilmesi konusunda hükümetin kararlı olduğunun altı çizildi. Açıklamada, "Adalet bakanı, hapishanelerimizdeki şiddet ve mahkumların kendilerine zarar verme seviyelerinin çok yüksek olduğu konusunda net. Bu nedenle cezaevlerinde görev yapacak 2 bin 500 memur için yıllık 100 milyon sterlin yatırımda bulunuyoruz" denildi.

Northumberland cezaevini işleten Sodexo adlı firma da görevlilerin zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak mahkumların ve çalışanlarının güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu bildirdi.

İngiliz hükümeti, cezaevleri bütçesinde yaptığı kesintinin ardından Northumberland cezaevini 2014 yılında özel işletmeye vermişti.

İNTİHARLAR REKOR SEVİYEDE

Adalet Bakanlığının geçen ay yayımladığı verilere göre, 2016 yılında İngiltere ve Galler'deki hapishanelerde intihar edenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. Hapishanelerdeki intiharların kayıt altına alınması uygulamasına 1978 yılında başlayan bakanlık, geçen yıl 119 hükümlünün cezaevinde intihar ederek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu arada geçen aralık ayında İngiltere'nin Birmingham kentindeki cezaevinde çıkan ve 12 saat sonra bastırılan isyan da dikkatleri hapishanelerdeki istikrar ve güvenlik konularına çekmişti.

İngiltere’de cezaevlerinin yüzde yüz doluluk oranına ulaşması ve mahkumların yaşam koşullarının kötüleşmesi, isyanın nedenleri arasında gösteriliyor. Ülkede mahkum sayısının 20 yılda 2 kat arttığı belirtiliyor.

İngiltere Adalet Bakanı Liz Truss, isyana ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin üzerinde çalıştığı reformlar çerçevesinde daha fazla memurun işe alınması ve hapishane binalarına yapılacak 1 milyarlık yatırımla, cezaevlerinin daha güvenli hale getirileceğini söylemişti.

Adalet Bakanlığı, gelecek 5 yıla yönelik yeni hapishane inşası da dahil bir dizi iyileştirme için 1 milyar 300 milyon sterlin kaynak ayrıldığını duyurmuştu.