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İngiltere'de bilincini yitirmiş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'de bilincini yitirmiş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 06:37
İngiltere'de bilincini yitirmiş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, geçen hafta ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki evinde bilincini yitirmiş şekilde bulunan ve hastaneye kaldırılan Dawn Sturgess'in (44) pazar akşamı hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisin açıklamasında, 3 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin cinayet soruşturması başlatıldığı duyurulurken, aynı evde bilinci kapalı halde bulunan ve aynı maddeye maruz kaldığı tespit edilen Charlie Rowley'in (45) ise halen hastanede olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Sturgess'in ölüm haberini almaktan dolayı "dehşete düştüğünü ve şok olduğunu" bildirdi. May, olayın ortaya çıkarılması için polis ve güvenlik yetkililerinin hızlı bir şekilde çalıştığını ifade etti.

İngiliz yetkililer çiftin Novichok maddesine nasıl maruz kaldığını çözmeye çalışıyor. Şimdiye kadar açıklanan bulgulara göre çift maddeye elleriyle temas etti. Yetkililerin henüz maddenin kaynağına ulaşamadığı bildirildi.

Zehirlenme olayının ortaya çıkmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Rusya'yı, "İngiltere'yi zehir çöplüğü" olarak kullanmakla suçlamıştı.

Çift, geçen cumartesi ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki evlerinde bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmuş ve olayın terörle mücadele birimince incelendiği açıklanmıştı. Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in zehirlendiği Salisbury kentine 12 kilometre uzaklıkta bulunması, akıllara yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceğini getirmişti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 10:27
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