İngiltere'de 101 Yaşındaki Tacizciye 13 Yıl Hapis

Clarke'ın, çocukları 9 yıl boyunca evinde, evinin bahçesindeki kulübe ile kamyonetinde taciz ettiği bildirilirken, mahkeme yaşlı adamı 2 kız çocuğuna yönelik 21 farklı taciz ile bir erkek çocuğuna yönelik 9 ayrı tacizden suçlu buldu.

İngiltere'de çocuk tacizi suçundan hapis cezası verilen 101 yaşındaki Ralph Clarke, İngiliz hukuk tarihinde hapis cezasına çarptırılan en yaşlı kişi oldu.