İngiltere'de 101 Yaşındaki Tacizciye 13 Yıl Hapis

İngiltere'de çocuk tacizi suçundan hapis cezası verilen 101 yaşındaki Ralph Clarke, İngiliz hukuk tarihinde hapis cezasına çarptırılan en yaşlı kişi oldu.
Birmingham Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bakan yargıç Richard Bond, Clarke'ın 1974-1983 yılları arasında çocuklara yönelik sistematik tacizde bulunduğunu söyleyerek, Clark'ı 13 yıl hapis cezasına mahkûm etti.
Clarke duruşmanın yapıldığı mahkeme salonuna bastonuyla geldi.
Clarke'ın, çocukları 9 yıl boyunca evinde, evinin bahçesindeki kulübe ile kamyonetinde taciz ettiği bildirilirken, mahkeme yaşlı adamı 2 kız çocuğuna yönelik 21 farklı taciz ile bir erkek çocuğuna yönelik 9 ayrı tacizden suçlu buldu.
Clarke'ın yaşı ile sağlık durumunun hapis cezasını çekmeye elverişli olduğuna karar verilmesi halinde, 101 yaşındaki suçlu cezaevine girecek. Clarke, cezasını tamamladığında yaşarsa 114 yaşında olacak.