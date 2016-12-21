İngiltere, Brexıt Planını Yeni Yılda Açıklayacak

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY, BREXIT SÜRECİNİ RESMEN BAŞLATACAK LİZBON ANLAŞMASI'NIN 50. MADDESİNİN 2017'NİN MART AYI SONUNA KADAR İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN TAKVİME UYACAKLARINI BİLDİRDİ

MAY: "50. MADDE SÜRECİNİ UZATMAYA NİYETİMİZ YOK"

"YENİ YILIN BAŞINDA YAPACAĞIM KONUŞMADA, YAKLAŞIMIMIZ VE FIRSATLAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ VERECEĞİM"

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına (Brexit) yönelik planlarını yeni yılda açıklayacağını söyledi.

May, İngiliz Parlamentosunda, dün, komisyon başkanlarının oluşturduğu İrtibat Komisyonu üyelerinin Brexit'e ilişkin oturumuna katıldı.

İngiliz lider burada yaptığı konuşmada, resmi Brexit sürecini gelecek yıl mart sonuna kadar başlatmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, hükümetin AB ile resmi müzakerelere oturmadan önce, milletvekillerinin hükümetin Brexit planını ele alabilmesini istediğini ancak nihayetinde, halkın talebini, hükümetin yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Theresa May, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin 2017'nin mart ayı sonuna kadar işletilmesine ilişkin, "Bu takvime uyacağız. 50. madde sürecini uzatmaya niyetimiz yok. Ayrıca, 50. madde devreye alınmadan önce yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiyi yayımlayacağımızı da söyledik. Yeni yılın başında yapacağım konuşmada, yaklaşımımız ve fırsatlar hakkında daha fazla bilgi vereceğim." dedi.

23 Haziran'da yapılan AB referandumunda sandıktan çıkan sonucun sadece AB'den ayrılma anlamı taşımadığını belirten May, bunun ayrıca ülkenin çalışma biçimini değiştirmek için verilen bir oy olduğunu dile getirdi.

İngiltere Başbakanı ve iktidardaki Muhafazakâr Parti lideri May, ülkedeki muhalefet tarafından Brexit planının detaylarını açıklamamakla ve Brexit süreciyle ilgili parlamentoyu yeteri kadar bilgilendirmemekle eleştiriliyor.

May, elini güçsüzleştireceği gerekçesiyle planın her detayının kamuoyuyla paylaşılmaması gerektiğini ifade ediyordu. Ancak partisinden yaklaşık 40 milletvekilinin de konuyla ilgili muhalefetiyle karşılaşan May, bu aybaşında geri adım atarak, Brexit planının detaylarının açıklanabileceğini söylemişti.

May, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin 2017'nin mart ayı sonuna kadar işletileceğini duyurmuştu. İngiltere'nin bu maddeyi işleme koymasıyla, AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç de başlayacak. Avrupalı yetkililer, 50. maddenin bir an önce işleme konulması çağrısında bulunuyor.

23 Haziran'da yapılan referandumda, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık halkının yüzde 51,9'u AB'den çıkışa destek vermişti.