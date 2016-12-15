İngiltere Başbakanı May: '(Suriye'de) Ateşkesi Güvenceye Almak İçin Elimizden Geleni Yapmalıyız Ki Bm Halep'teki Masum İnsanların Güvenliğe Kavuşmalarına Yardım Edebilsin'

İngiltere Başbakanı Theresa May, BM’nin Halep’teki sivillerin güvenliğe kavuşmalarına yardım edebilmesi için ateşkesin güvenceye alınması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de basına konuşan May, AB liderlerinin ele alacağı önemli konular arasında Suriye’deki durumun da bulunduğunu belirterek, Halep’te yaşanan katliamların sorumlularından hesap sorulması gerektiğini söyledi.

"Suriye’de olup bitenleri güçlü bir şekilde kınamalıyız" ifadesini kullanan May, "Ateşkesi güvenceye almak için elimizden geleni yapmalıyız ki BM Halep’teki masum insanların güvenliğe kavuşmalarına yardım edebilsin." diye konuştu.

Zirvede ele alınacak önemli başlıklardan bir diğerinin göç sorunu olduğunu belirten May, "En başından beri söylediğim gibi Avrupalılar göçün kökenindeki nedenlerle uğraşmalı." dedi.

May bu kapsamda insan kaçakçılığı şebekelerinin engellenmesi ve böylece insanların göç yolculuğuna çıkmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, yasa dışı yollardan Avrupa’ya ulaşanların da geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Zirve kapsamında bir toplantıda AB liderlerinin İngiltere’nin gıyabında ülkenin AB’den ayrılma (Brexit) sürecini ele alacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren May, "Mart sonundan önce 50. maddeyi devreye alacağız. AB liderlerinin müzakerelere hazırlanmaları isabetli. Biz de kendi hazırlığımızı yapıyoruz. AB’den ayrılacağız. Bunun mümkün mertebe pürüzsüz ve düzenli bir süreç olması sadece bizim değil, Avrupa’nın geri kalanının da çıkarınadır." şeklinde konuştu.