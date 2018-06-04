banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99250
ALTIN
190.737
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1121
EURO
5.3631
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...
Yağmurlu hava yarın bölgeyi terk...
banner282

İngiltere Başbakanı May ile Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında AB'ye uyguladığı gümrük vergisiyle ilgili kaygısını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı May ile Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında AB'ye uyguladığı gümrük vergisiyle ilgili kaygısını dile getirdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 23:06
İngiltere Başbakanı May ile Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı May ile Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında AB'ye uyguladığı gümrük vergisiyle ilgili kaygısını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, May, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında AB'ye gümrük vergisi uygulama kararıyla ilgili kaygısını dile getirdi, kararın haksız ve derinden hayal kırıklığı yaratıcı olarak nitelendirdi. ABD, AB ve İngiltere’nin ulusal güvenlikleri bakımından yakın müttefikler olduğunu belirten May, ülkesinin açık ve adil ticaret değerlerine verdiği önemin altını çizdi.

banner277
May, ABD’nin kararından etkilenecek istihdamın korunmasının da önemini vurgularken, iki lider özelde bu konuyu, genel olarak da özgür ve adil küresel ticaret konusunu G7 zirvesinde ele almak konusunda görüş birliğine vardı.

Kuzey Kore konusuna da değinilen görüşmede, May’in Trump’a bu ülkenin lideri ile görüşmesi öncesinde tam desteğini ilettiği kaydedildi. May ve Trump, Kuzey Kore’nin balistik füze kapasitesinin tam, doğrulanabilir ve geri dönülemez biçimde ortadan kaldırılmasını öngören bir anlaşmaya duyulan ihtiyaç üzerinde anlaştı.

Liderler petrol pazarının istikrarının önemini de ele alırken, May, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile hafta sonunda gerçekleştirdiği ve istikrarın hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarına olduğu konusunda anlaştıkları telefon görüşmesi hakkında ABD Başkanını bilgilendirdi.

Yemen sorununa da değinen May ile Trump, bu ülkedeki çatışmaya kalıcı siyasi çözüm getirmenin gereği üzerinde anlaştı. Yemen’deki insani krizi derinleştirecek adımlardan kaçınılmasının önemi üzerinde duran liderler, İran’ın bölgedeki istikrarı bozan eylemlerine birilikte karşı durmak konusunda anlaştı.

May ve Trump, "genel olarak devletlerin düşmanca davranışlarına karşı güçlü ve birlik içinde bir tutum almak" konusunda görüş birliğine vardı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir...
Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir...
Ünlü yıldız tanınmaz halde…
Ünlü yıldız tanınmaz halde…
Mustafa Müslüm: Kürtler Erdoğan'ı desteklemeli
Mustafa Müslüm: Kürtler Erdoğan'ı desteklemeli
Fransa sel ve fırtınaya teslim oldu
Fransa sel ve fırtınaya teslim oldu
Tayvan’da askeri tatbikatta F-16 kayboldu!
Tayvan’da askeri tatbikatta F-16 kayboldu!
2050 yılında 15 milyon kişi ölebilir
2050 yılında 15 milyon kişi ölebilir
Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü
Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü
Dans Ederken Silahını Düşüren FBI Ajanı Kazayla Bir Kişiyi Vurdu
Dans Ederken Silahını Düşüren FBI Ajanı Kazayla Bir Kişiyi Vurdu
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı
F-35'lerin Ana Üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye'ye Teslimat Mektubu
F-35'lerin Ana Üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye'ye Teslimat Mektubu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim