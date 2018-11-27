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İngiltere Başbakanı May'den Brexit uyarısı

İngiltere Başbakanı May'den Brexit uyarısı

27 Kasım 2018 Salı 08:11
İngiltere Başbakanı May'den Brexit uyarısı

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY:  "BU ANLAŞMAYA DESTEK VEREBİLİR, REFERANDUMUN SONUCUNU GERÇEKLEŞTİREBİLİR VE DAHA PARLAK BİR GELECEK İNŞA ETMEYİ SÜRDÜREBİLİRİZ YA DA BU PARLAMENTO ANLAŞMAYI REDDEDİP EN BAŞA DÖNEBİLİR" 
 

"ANLAŞMANIN GEÇMEMESİ HALİNDE NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR. BU DURUM, TÜM RİSKLERİ İLE BERABER DAHA FAZLA BÖLÜNME VE BELİRSİZLİĞE KAPI AÇABİLİR"

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentodan Brexit anlaşmasına destek vermesini isteyerek, aksi halde planın reddinin tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabileceği uyarısında bulundu. 
May, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kabul ettiği Brexit anlaşmasına ilişkin parlamentoyu bilgilendirdiği oturumda, anlaşmayı "İngiltere için doğru anlaşma" olarak niteledi. 
Lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin bazı üyeleri dahil ciddi muhalefetle karşı karşıya olan May, parlamenterlere anlaşmayı kabul etmeleri çağrısında bulunarak, "Bu anlaşmaya destek verebilir, referandumun sonucunu gerçekleştirebilir ve daha parlak bir gelecek inşa etmeyi sürdürebiliriz ya da bu parlamento anlaşmayı reddedip en başa dönebilir." dedi. 
Olası tehlikelere de işaret eden May, "Anlaşmanın geçmemesi halinde ne olacağını kimse bilmiyor. Bu durum, tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabilir." ifadesini kullandı. May, ayrıca olası bir ret kararının İngiltere'nin anlaşmasız olarak AB'den ayrılmasına neden olacağı uyarısında bulundu.
Öte yandan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, anlaşmayla ortak pazar konusunda hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, May'in parlamentonun desteğini istiyorsa "kapsamlı bir gümrük birliği ile hakları koruyan güçlü bir ortak pazar temelinde" bir B planı hazırlaması gerektiğini savundu. 
OYLAMA 11 ARALIK'TA 
Anlaşmaya ilişkin oylama 5 gün sürecek görüşmelerin ardından 11 Aralık'ta yapılacak. 650 sandalyeli İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili bulunuyor.
May hükümeti Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ ve İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 10 milletvekilinin desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmiş durumda ancak DUP anlaşmaya ret oyu vereceğini ilan etti.
Muhafazakar Parti içindeki yaklaşık 60 sert "Brexitçi milletvekili" ile 15 kadar AB üyeliği yanlısı milletvekilinin de ret oyu vermesi bekleniyor. May'in muhalefet partilerinden 15 kadar milletvekilinin desteğini alabileceği bekleniyorsa bile bunun da Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesini sağlayacak 326 sayısına yaklaşmaya yetmeyeceği belirtiliyor.
Buna karşın May'in sözcüsü, bir soru üzerine anlaşmanın parlamentodan geçebileceğine inandıklarını söyledi. 
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranıyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Yapılan müzakerelerim ardından hazırlanan anlaşma geçen pazar AB liderleri tarafından kabul edilmişti. 
 

Son Güncelleme: 27.11.2018 11:15
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