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İngiltere Başbakanı Cameron'ın Türkiye Ziyareti

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yarın Türkiye'ye yapacağı çalışma ziyaretinin gündeminde terör örgütü IŞİD'le mücadelenin ve Suriye krizinin yer alması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Cameron'ın Türkiye Ziyareti

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yarın Türkiye'ye yapacağı çalışma ziyaretinin gündeminde terör örgütü IŞİD'le mücadelenin ve Suriye krizinin yer alması bekleniyor.

08 Aralık 2014 Pazartesi 17:49
İngiltere Başbakanı Cameron'ın Türkiye Ziyareti
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ZİYARETİN ODAĞINDA IŞİD İLE MÜCADELE VE SURİYE KRİZİ BULUNUYOR

 İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yarın Türkiye'ye yapacağı çalışma ziyaretinin gündeminde terör örgütü IŞİD'le mücadelenin ve Suriye krizinin yer alması bekleniyor.

İngiltere Başbakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye ve Irak'taki mevcut olaylar dikkate alındığında ziyaretin odağında IŞİD'le ve terörle mücadele konuları bulunacak.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki kontrollerin ve geçişlerin sıkılaştırılması ile İngiltere'deki yeni terörle mücadele yasa taslağında da yer alan havayollarının yolcu listelerini İngiliz yetkililerle paylaşması konusunun da görüşmelerde gündeme gelmesi öngörülüyor.

Cameron, Türkiye ziyaretinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Ziyaret kapsamında IŞİD ile mücadelenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerden Kıbrıs'a, İran ile yürütülen müzakerelerden Rusya'ya kadar birçok ikili, bölgesel ve uluslararası konunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Yaklaşık 500 İngiliz vatandaşının Suriye ve Irak'ta IŞİD saflarında savaştığı ve bir kısmının Birleşik Krallık'a döndüğü tahmin ediliyor. İngiltere'deki yeni terörle mücadele yasa tasarısı, IŞİD saflarında savaşmaya giden İngiliz vatandaşlarının pasaportlarına el konulması ve pasaportlarının iptali, gümrük polisine yeni yetkiler verilmesi ve havayollarının yolcu listelerini paylaşması gibi önlemleri içeriyor.

İngiltere, IŞİD'le mücadelenin Irak ayağına destek veriyor ve Irak'taki IŞİD hedeflerine hava operasyonları düzenliyor.

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