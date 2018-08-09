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İngiltere, ABD'nin Rusya'ya Yaptırımından Memnun

İngiltere, ABD'nin Rusya'ya Yaptırımından Memnun

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:18
İngiltere, ABD'nin Rusya'ya Yaptırımından Memnun

İngiltere yönetiminin, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı Salisbury kentinde "Novichok" maddesiyle zehirleme girişimi nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararından memnuniyet duyduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından, ABD'nin Rusya'ya yaptırım duyurusuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İngiltere, ABD'li müttefiklerimizin bu yeni yaptırımını memnuniyetle karşılıyor. Salisbury'nin sokaklarında kimyasal silah kullanılmasına karşı verilen sert uluslararası tepki, kışkırtıcı ve pervasız davranışlarına göz yumulmayacağına dair Rusya'ya açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD yönetiminden yapılan duyuruda, 15 günlük süre sonunda bu konuda yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiş ancak detaylarına değinilmemişti.

4 MART'TA ZEHİRLENMİŞLERDİ
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı, 4 Mart'ta adanın Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 11:12
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