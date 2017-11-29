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29 Kasım 2017 Çarşamba 18:23

İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı

İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı

İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı
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Avrupa Birliği´nden ayrılma kararı alan İngiltere, ayrılık müzakerelerinde AB tarafında Fransa ve Almanya´yı pazarlık masasına oturtabilmek için 50 milyar sterlin (yaklaşık 260 milyar lira) "boşanma tazminatı" ödeyecek.

The Guardian’a konuşan üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi İngiltere´nin “parayla gelmek istediğini” ancak, AB´nin yapılacak ticaret anlaşmasının satır aralarını çok iyi okuması gerektiğini belirtti. İngiliz gazete Guardian´a konuşan yetkili 44 yıllık AB üyeliği boyunca kendi payına düşen fakat özel üyelik statüsü sebebiyle ödenmemiş olan tüm faturaları, maaşları, emeklilik ödemelerini ve diğer borçları ödemeye hazır olduğunu aktardı.

Haberde adı verilmeyen AB yetkilisi, “İngiltere´nin parayla gelmek istediğini duyduk. Anladığımız kadarıyla bu gerçek yükümlülüklerinin hepsini karşılayacak. Ama dipnotları çok iyi okumalıyız” diye konuştu.

Kesintisiz süren Brexit müzakerelerinde İngiltere birlikten ayrılmak için 89 milyar sterlin (120 milyar dolar) ödeyerek finansal bir anlaşma yapma noktasına getirdi, ancak İngiltere nihai faturanın bunun yarısı kadar olmasını bekliyor. İngiltere´nin boşanma tazminatına dair iki taraf da herhangi bir rakam telaffuz etmekten kaçınıyor, AB kaynakları son aylarda 53 ila 58 milyar sterlin diye bir rakam telaffuz etti fakat İngiltere´deki siyasi yansımalardan çekinen İngiliz hükümetine destek adına AB de herhangi bir rakam resmi olarak telaffuz etmiyor.

İngiltere´de kabinenin net bir rakama değil toplam ayrılık tazminatının hesaplanacağı bir yönteme onay vermesi bekleniyor. AB liderleri 14-15 Aralık´ta gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısında nihai bir karar verecek ve Brexit sürecinde önemli bir safha sonlanmış olacak.


 
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