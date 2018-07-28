İngilizler duyurdu! Fabri'nin yerine o geliyor

Fabri'yi Fulham'a satan ve yeni kaleci arayışına giren Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen Simon Mignolet ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş için İİngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet ile görüşüyor.



ALISSON SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ



70 milyon Euro'ya kaleyi Alisson ile güçlendiren Liverpool'da Mignolet iyice gözden düşmüştü.



Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.