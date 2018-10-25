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İngiliz Regülatörden Facebook\'a 500 Bin Sterlin Ceza

Londra, 25 Ekim 18 : İngiltere\'nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), sosyal paylaşım platformu Facebook’a, veri paylaşım ihlalleri kapsamında 500 bin sterlin para cezası verdi. ICO\'dan yapılan açıklamada, merkezi Londra’da bulunan Cambridge Analytica ile müşterilerin verilerine ilişkin paylaşımda bulunan Facebook’un, 1998 sayılı Veri Koruma Yasası’nı ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada, Facebook’un, aplikasyon üreticilerinin şirketin...

İngiliz Regülatörden Facebook\'a 500 Bin Sterlin Ceza

Londra, 25 Ekim 18 : İngiltere\'nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), sosyal paylaşım platformu Facebook’a, veri paylaşım ihlalleri kapsamında 500 bin sterlin para cezası verdi. ICO\'dan yapılan açıklamada, merkezi Londra’da bulunan Cambridge Analytica ile müşterilerin verilerine ilişkin paylaşımda bulunan Facebook’un, 1998 sayılı Veri Koruma Yasası’nı ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada, Facebook’un, aplikasyon üreticilerinin şirketin...

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
İngiliz Regülatörden Facebook\'a 500 Bin Sterlin Ceza

Londra, 25 Ekim 18 : İngiltere\'nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), sosyal paylaşım platformu Facebook’a, veri paylaşım ihlalleri kapsamında 500 bin sterlin para cezası verdi.
ICO\'dan yapılan açıklamada, merkezi Londra’da bulunan Cambridge Analytica ile müşterilerin verilerine ilişkin paylaşımda bulunan Facebook’un, 1998 sayılı Veri Koruma Yasası’nı ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Facebook’un, aplikasyon üreticilerinin şirketin kişisel bilgilerine ulaşmasına izin verdiği, bu şekilde kişisel verilerin korunması ilkesinin ihlal edildiği kaydedildi.
ICO, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Facebook’a mevcut yasanın izin verdiği en üst sınırdan para cezası (500 bin sterlin) verilmesinin planlandığını duyurmuştu.
İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı\'nın sponsorluğundaki ICO, Facebook\'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı incelenmesi amacıyla mart ayında soruşturma başlatmıştı.
İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında "siyasetçilerin itibarını sarsmak için aşk tuzakları hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini" söylerken görülmüştü.
Görüntülerde, Cambridge Analytica Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix\'in, "şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini" söylediği ortaya çıkmıştı. Hakkındaki iddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından Nix, görevden alınmıştı.
Facebook, konuya ilişkin, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini, Cambridge Analytica\'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini" açıklamıştı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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