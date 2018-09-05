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İngiliz Polisi Skripal Olayında Şüphelileri Açıkladı

ÇİFTE AJAN SERGEY SKRİPAL İLE KIZINI ZEHİRLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 40 YAŞLARINDAKİ 2 RUS VATANDAŞININ İSİMLERİ AÇIKLANDI

İngiliz Polisi Skripal Olayında Şüphelileri Açıkladı

ÇİFTE AJAN SERGEY SKRİPAL İLE KIZINI ZEHİRLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 40 YAŞLARINDAKİ 2 RUS VATANDAŞININ İSİMLERİ AÇIKLANDI

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:30
İngiliz Polisi Skripal Olayında Şüphelileri Açıkladı
ÇİFTE AJAN SERGEY SKRİPAL İLE KIZINI ZEHİRLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 40 YAŞLARINDAKİ 2 RUS VATANDAŞININ İSİMLERİ AÇIKLANDI

Londra, 5 Eylül 18 : İngiliz polisi, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia\'nın zehirlenmesinden sorumlu olduğu iddia edilen iki Rus vatandaşının isimlerini açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, Skripallerin zehirlenmesi olayında Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov adlı Rus vatandaşlarının şüpheli olarak tespit edildiği bildirildi.

Polis, fotoğraflarını yayımladığı her iki şüphelinin de 40 yaşlarında olduğunu duyurdu.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkûm edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere\'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart\'ta Salisbury\'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980\'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere\'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100\'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

(AA/RU/SEL)
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