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İngiliz Kabinesinde 10. Brexit İstifası

ÜNİVERSİTELER VE BİLİMDEN SORUMLU DEVLET BAKANI SAM GYİMAH:

İngiliz Kabinesinde 10. Brexit İstifası

ÜNİVERSİTELER VE BİLİMDEN SORUMLU DEVLET BAKANI SAM GYİMAH:

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
İngiliz Kabinesinde 10. Brexit İstifası

ÜNİVERSİTELER VE BİLİMDEN SORUMLU DEVLET BAKANI SAM GYİMAH: "HÜKÜMETİN BREXİT ANLAŞMASI\'NI BU HALİYLE DESTEKLEYEMEYECEĞİME KARAR VERDİM"

Londra, 1 Aralık 18 : İngiltere’de Üniversiteler ve Bilimden Sorumlu Devlet Bakanı Sam Gyimah, Brexit Anlaşması\'nı gerekçe göstererek istifa etti.

Gyimah sosyal medyadan yayımladığı istifa mesajında, "Dikkatli bir düşünme sürecinin ardından, hükümetin Brexit Anlaşması\'nı bu haliyle destekleyemeyeceğime karar verdim." ifadesini kullandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği\'nin (AB) GPS uydu ağı olacak Galileo Projesi\'nden çekilmesinin Brexit sonrası başka alanlarda da yaşanacakların habercisi olduğunu belirten Gyimah, AB’den ayrılınması kararının bugünkü koşullarda yeniden halk oyuna götürülmesinin de gündem dışında tutulmaması gerektiğini kaydetti.

Gyimah, İngiltere’de temmuz ayından bu yana Brexit gerekçesiyle istifa eden 10. bakan oldu. İstifa edenler arasında iki Brexit Bakanı, bir Dışişleri Bakanı ve bir Çalışma Bakanı da yer aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Brexit sonrasında Galileo Projesi\'nden yararlanmayacağını, bunun yerine kendi GPS uydu ağını geliştireceğini açıklamıştı.

İngiltere ile AB\'nin vardığı Brexit Anlaşması İngiliz parlamentosunda 11 Aralık\'ta oylanacak. İngiltere\'de siyasi gözlemciler, anlaşmanın parlamento onayı almasını zayıf bir ihtimal olarak görüyor.

İngiltere\'de anlaşmaya karşı olan çevreler, bunun içerdiği "tedbir maddesinin" İngiltere\'yi AB\'nin uydu devleti haline getireceği eleştirisini yöneltiyor.

Öte yandan Macar asıllı ABD\'li iş adamı George Soros\'un da destek verdiği bir dizi platform, ülkenin AB içinde kalması için kampanya yürütüyor. Bu gruplardan bir kısmı, Brexit\'in parlamentoda durdurulmasını isterken, bir kısmı da yeniden referanduma gidilmesini talep ediyor.

Londra\'da önceki ay yapılan Brexit karşıtı yürüyüşe yaklaşık 700 bin kişi katılmıştı.

İngiltere 23 Haziran 2016\'da yapılan referandumda yüzde 48\'e karşı yüzde 52 oy oranıyla AB\'den ayrılma kararı almıştı.

(AA/AK/ŞEB)

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