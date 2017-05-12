Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Mayıs 2017 Cuma 17:57

İngiliz Sağlık Sistemi Veri Tabanına Siber Saldırı

İngiliz Sağlık Sistemi Veri Tabanına Siber Saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

SİBER SALDIRI SEBEBİYLE SİSTEME ERİŞİM SAĞLANAMADI

İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS’ten yapılan açıklamada, başkent Londra’nın da arasında bulunduğu Blackburn, Nottingham, Cumbria ve Hertfordshire bölgelerinde siber saldırı sebebiyle veri tabanına erişimin sağlanamadığı ifade edildi.

Ülkenin bazı bölgelerinde lokal sağlık merkezlerinde, kliniklerde ve hastanelerde telefon ve bilgisayar sistemleri kapatılarak hastaların veri tabanının sızdırılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı bildirilen açıklamada siber saldırı yapanların sağlık sisteminin veri tabanını şifreleyerek, kullanıcılardan ödeme yapması için ücret talep eden bir sistem kullandığı kaydedildi.

NHS’e bağlı 16 kurumun siber saldırıdan etkilendiği, siber saldırıyı gerçekleştirenlerin kullanıcılardan veri tabanına erişim için 300 dolar karşılığında dijital para birimi Bitcoin talep ettiği belirtildi.

NHS’in bilgi işlem uzmanlarının sorunun çözülmesi için hali hazırda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Avrupa'ya Da Dizüstü Yasağı Getirmeyi Planlıyor ABD Avrupa'ya Da Dizüstü Yasağı Getirmeyi...
Pakistan'da Deaş’ın Düzenlediği Bombalı Saldırıda 25 Kişi Öldü Pakistan'da Deaş’ın Düzenlediği Bombalı Saldırıda...
Macaristan'ın Sınırdaki Tel Örgüye Elektrik Verdiği İddia Edildi Macaristan'ın Sınırdaki Tel Örgüye Elektrik...
İngiltere'nin Brexit Bakanından Ab Yetkililerine Tepki İngiltere'nin Brexit Bakanından Ab Yetkililerine...
Venezuela'da Başarısızlığı Tespit Edilen Sağlık Bakanı Görevden Alındı Venezuela'da Başarısızlığı Tespit Edilen...
Hollanda’da “12 Yaşındaki Çocuk Kemoterapiyi Reddedebilir” Kararı Hollanda’da “12 Yaşındaki Çocuk Kemoterapiyi...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

ABD Avrupa'ya Da Dizüstü Yasağı Getirmeyi...

Haberi Oku