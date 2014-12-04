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İngiliz Ressam Turner'ın Eseri, Rekor Fiyata Alıcı Buldu

Romantik dönemin en önemli isimlerinden İngiliz ressam Joseph Mallord William Turner'ın "Aventine Tepesi'nden Roma" adlı eseri, Londra'daki açık artırmada 47 milyon dolara alıcı buldu.

İngiliz Ressam Turner'ın Eseri, Rekor Fiyata Alıcı Buldu

Romantik dönemin en önemli isimlerinden İngiliz ressam Joseph Mallord William Turner'ın "Aventine Tepesi'nden Roma" adlı eseri, Londra'daki açık artırmada 47 milyon dolara alıcı buldu.

04 Aralık 2014 Perşembe 11:37
İngiliz Ressam Turner'ın Eseri, Rekor Fiyata Alıcı Buldu
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 Romantik dönemin en önemli isimlerinden İngiliz ressam Joseph Mallord William Turner'ın "Aventine Tepesi'nden Roma" adlı eseri, Londra'daki açık artırmada 47 milyon dolara alıcı buldu.

Sotheby's Müzayede Evi, 92 X 125 santimetre boyutlarındaki eserin, çekişmeli geçen açık artırmaya telefonla katılan bir koleksiyoncu tarafından satın alındığını açıkladı.

Müzayede Evi, 25 milyon dolar değer biçilen eserin şimdiye kadar hem Turner'ın, hem de 20. yüzyıldan önce yaşamış İngiliz sanatçıların en yüksek fiyata satılan tablosu olduğunu belirtti.

Turner, 1828'de tamamladığı eserini 1836'da Londra'daki Kraliyet Akademisi'nde sergilemişti. Turner'ın, arkadaşı ve patronu Hugh Andrew Johnstone Munro'ya hediye ettiği eser, sadece bir kez el değiştirmişti. V. Rosebery Kontu, Munro'nun ölümünün ardından 1878'te eseri satın almıştı.

"Işığın ressamı" olarak da bilinen Turner'ın "Modern Roma" adlı eseri, 2010'da Sotheby's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada J. Paul Getty Müzesi tarafından 45 milyon dolara satın alınmıştı.

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