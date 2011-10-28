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İngiliz polisinden PKK'ya baskın!

İngiliz polisi, PKK çadırını ağır silahlarla bastı PKK üzerindeki baskısını son aylarda artıran İngiliz...

İngiliz polisinden PKK'ya baskın!

İngiliz polisi, PKK çadırını ağır silahlarla bastı PKK üzerindeki baskısını son aylarda artıran İngiliz...

28 Ekim 2011 Cuma 20:44
İngiliz polisinden PKK'ya baskın!
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İngiliz polisi, PKK çadırını ağır silahlarla bastı PKK üzerindeki baskısını son aylarda artıran İngiliz güvenlik güçleri, dün akşam saatlerinde, PKK mensuplarının şehir merkezindeki St Paul’s kadetrali önünde kurdukları eylem çadırını bastı.

Londra'nın en büyük katedrali olan St. Paul katedrali ile Londra Borsası yakınlarında iki haftadır kurdukları çadırlar ile kapitalizmi ve işsizliği protesto eden gençlerin arasına karışan PKK'lılar, kurdukları çadırla örgüt propagandası yapıyorlardı. Ancak, polisten alınan bilgilere göre, Scotland Yard'ı arayan bir kişinin "PKK'lıların çadırında silah gördüğünü" söylemesi üzerine gerçekleştirilen baskında gözaltına alınanlar olduğu kaydediliyor.

İngiliz siyasi gözlemciler, Londra'daki güvenlik birimlerinin son aylarda örgüte uyguladığı baskıların yoğunlaşmasına paralel olarak, PKK yandaşlarının da eylemlerini artırdıkları değerlendirmesinde bulunuyorlar. İngiliz İstihbarat Servisi MI5, geçtiğimiz Haziran ayında Örgütün İngiltere sorumlusu Ali Engizek'i Almanya'ya sınırdışı etmişti.

Geçtiğimiz günlerde çeşitli İngiliz medya organlarını işgal girişiminde bulunan Londra'daki PKK'lılar, örgüt üzerinde artan baskıları protesto etmek için iki gün önce de İngiliz Başbakanlık binası önünde bir gösteri düzenlemişlerdi.

Son Güncelleme: 28.10.2011 20:44
Anahtar Kelimeler:
PKKPolisBaskınİngiliz
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