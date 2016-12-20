İngiliz Polisi Ülke Genelindeki Güvenlik Tedbirlerini Artırdı

İngiliz polisi, Berlin'de bir tırın Noel pazarına girmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen Noel etkinliklerinde ve kalabalık noktalarda güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu.

İngiliz polisi, Berlin'de bir tırın Noel pazarına girmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen Noel etkinliklerinde ve kalabalık noktalarda güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu.

İngiliz emniyetinden yapılan açıklamada, kent merkezleri, alışveriş alanları, yoğun ulaşım noktaları, turistlerin ziyaret ettiği bölgeler başta olmak üzere Noel ve yeni yıl kutlamaları sebebiyle kalabalığın yaşanması mümkün noktalarda ilave polis memurlarının devriyeye çıkacağı bildirildi.

Başkent Londra'nın emniyetini sağlayan birimden yapılan açıklamada, özellikle Noel dönemi için güvenlik tedbirlerinin gözden geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu planlar, terör saldırısı yaşanması muhtemel anlamına gelen, terör tehditinin 'çok ciddi' seviyesinde olduğunu zaten tanıyor. Planlar kapsamında, büyük araçların kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli tehditler dikkate alındı. Rutin bir önlem olarak, yurt dışında yaşanan saldırıların ardından planlarımızı gözden geçiriyoruz. Bu çerçevede dün gece Ankara ve Berlin'de yaşanan korkunç olayların ardından önlem olarak planlarımızı gözden geçiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam bir tır Noel pazarına girerek 12 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

İngiliz hükümeti, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler doğrultusunda Ağustos 2014'de, uluslararası terör tehdidi seviyesini "ciddi"den "çok ciddi"ye yükseltmişti.

İngiliz polisi, Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana 800'den fazla İngiliz vatandaşının bu ülkeye ve Irak'a gittiğini, bu kişilerin yarısının da ada topraklarına geri döndüğünü tahmin ediyor. Yetkililer, dönenlerin ülkede terör saldırıları düzenlemesinden endişe duyuyor.