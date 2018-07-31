banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96403
ALTIN
192.439
DOLAR
4.8988
STERLİN
6.4286
EURO
5.7413
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Cezaevinde hırsızlık
CEZAEVİNDE HIRSIZLIK
3 kök hintkeneviri ile yakalandı
3 KÖK HİNTKENEVİRİ İLE YAKALANDI
Sahte evrak düzenleyen kişi tutuklandı
SAHTE EVRAK DÜZENLEYEN KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

İngiliz Parlamentosundan “Yardım Sektöründe Cinsel İstismar“ Raporu!

İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonunun hazırladığı raporda, yardım kuruluşlarının uzun yıllardır kendi çalışanlarının cinsel istismarlarının farkında olduğu ancak bu sorunu çözmeye dönük adım atmadığı bildirildi.

İngiliz Parlamentosundan “Yardım Sektöründe Cinsel İstismar“ Raporu!

İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonunun hazırladığı raporda, yardım kuruluşlarının uzun yıllardır kendi çalışanlarının cinsel istismarlarının farkında olduğu ancak bu sorunu çözmeye dönük adım atmadığı bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
İngiliz Parlamentosundan “Yardım Sektöründe Cinsel İstismar“ Raporu!

 İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonunun hazırladığı raporda, yardım kuruluşlarının uzun yıllardır kendi çalışanlarının cinsel istismarlarının farkında olduğu ancak bu sorunu çözmeye dönük adım atmadığı bildirildi.
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Uluslararası Kalkınma Komisyonu, uluslararası yardım kuruluşlarının çalışanlarının yerel halka yönelik cinsel istismarlarını mercek altına alan "Yardım sektöründe cinsel istismar ve suistimal" başlıklı bir rapor yayımladı.
"Yardım sektörü kendi personelinin cinsel istismar ve suistimallerinin uzun yıllardır farkında oldu ancak sorunu kontrol altına almakta ve çözmekte başarısız kaldı." ifadesine yer verilen raporda, yardım kuruluşlarının cinsel istismar kurbanlarından daha çok kendi itibarlarını korumaya dönük tutumlarının da soruna göz yummalarına yol açtığı kaydedildi.
Raporda, hem İngiltere merkezli, hem de Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yer alan yardım kuruluşları eleştirilirken, sektörün bu konuda yalnızca bir kriz ortaya çıktığında adım attığı ve bu adımların da çoğunlukla yüzeysel çözümler içerdiği belirtildi.
Raporda, felaket bölgelerindeki yardıma muhtaç istismar kurbanlarının, yardımların kesileceğinden korktukları için bu tür olayları ihbardan kaçındıklarına dikkat çekildi.
“KURBANLAR, İSTİSMARCILARIN MERHAMETİNE TERK EDİLMİŞ"
Komisyon Başkanı Stephen Twigg, İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının Haiti depremi sırasındaki cinsel istismarlarının ortaya çıkmasından bu yana İngiltere'de hükümet düzeyinde çeşitli adımlar atıldığını ve pek çok değişikliğe gidildiğini kaydetti.
Bununla birlikte değişmeyen şeylerin de olduğunu belirten Twigg, "Sektörün kendisi bu sorunu çözmekte başarısız. Sektör, kurbanları, elindeki gücü istismar için kullananların merhametine terk etmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
Yardım kuruluşları ve BM'nin cinsel istismar konusundaki "inkar kültürünü" sürdüremeyeceğini belirten Twigg, "Bu olayları ihbar eden istismar kurbanları ve yardım kuruluşu çalışanları kendilerini cezalandırılmış gibi hissetmemeli." yorumunu yaptı.
"HERKESİN BİLDİĞİ SIR"
Komisyon üyesi milletvekili Pauline Latham da yardım sektöründeki cinsel istismar olaylarını "herkesin bildiği sır" diye nitelendirerek, "Bence bütün kurumlarda, özellikle de çoğunlukla erkeklerden oluşan yönetim kadrolarında derin bir kültürel değişim zorunlu. Yardım alanların ve kadın yardım çalışanlarının cinsel istismarının kökü kazınmalı." ifadelerini kullandı.
Komisyon raporunda cinsel istismarcıların yardım sektörüne girmesini engellemeye dönük çözüm önerilerine de yer verildi.
Önerilen tedbirler arasında yardım personelinin güvenlik kontrollerinin iyileştirilmesi, yardım kuruluşları içinde ve arasında referans uygulamasının güçlendirilmesi ile standartlara uygun davranan yardım çalışanlarının küresel çapta kaydının tutulması yer aldı.
OXFAM SKANDALI

İngiliz Times gazetesinin şubat ayında yayımladığı araştırmada, 2010 depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu ortaya çıkmıştı.
Kuruluşun skandala dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit olmayabileceğine" dikkat çekilmişti.
Haberin yayımlanmasının ardından Oxfam yetkilileri, olayın üzerini örtmekle suçlanmış, gönüllü olarak kuruluşun elçiliğini ve sözcülüğünü yapan çok sayıda ünlü durumu protesto ederek desteklerini çektiğini açıklamıştı.
UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth da daha önce başkanlığını yaptığı Save the Children'da "kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunduğunun" gündeme gelmesinin ardından istifa etmişti.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de üç yılda 21 personelinin "cinsel istismar" nedeniyle işten atıldığını veya istifa etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

 

banner288
Son Güncelleme: 31.07.2018 14:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan ABD'ye “Kırmızı Hat“ Önerisi
İran'dan ABD'ye “Kırmızı Hat“ Önerisi
Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem!
Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem!
Almanya'da Aşırı Sağcılar “Düşman“ Listeleri Hazırlamış
Almanya'da Aşırı Sağcılar “Düşman“ Listeleri Hazırlamış
AB'den 6 Rus Şirkete Yaptırım!
AB'den 6 Rus Şirkete Yaptırım!
Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi Kara Delik Yakınında Doğrulandı
Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi Kara Delik Yakınında Doğrulandı
Atomlar Elektronlarıyla Birlikte Işık Hızına Yaklaştı
Atomlar Elektronlarıyla Birlikte Işık Hızına Yaklaştı
Koreler Arasında General Düzeyinde Askeri Görüşme
Koreler Arasında General Düzeyinde Askeri Görüşme
Kral Penguenlerinin Sayısında Büyük Düşüş
Kral Penguenlerinin Sayısında Büyük Düşüş
Japonya'da Sıcaklık Ve Felaketler Bir Ayda 300'ü Aşkın Can Aldı!
Japonya'da Sıcaklık Ve Felaketler Bir Ayda 300'ü Aşkın Can Aldı!
Danimarka'da burka ve peçe yasağı protestoları başlıyor
Danimarka'da burka ve peçe yasağı protestoları başlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim