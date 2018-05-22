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İngiliz parlamentosundan hükümete Myanmar’a yönelik politikasını değiştirme çağrısı

İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonu, hükümete Arakan Müslümanlarına etnik temizlik uygulayan Myanmar'a yönelik politikasını değiştirme çağrısı yaptı.

İngiliz parlamentosundan hükümete Myanmar’a yönelik politikasını değiştirme çağrısı

İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonu, hükümete Arakan Müslümanlarına etnik temizlik uygulayan Myanmar'a yönelik politikasını değiştirme çağrısı yaptı.

22 Mayıs 2018 Salı 12:52
İngiliz parlamentosundan hükümete Myanmar’a yönelik politikasını değiştirme çağrısı

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İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonu, hükümete Arakan Müslümanlarına etnik temizlik uygulayan Myanmar'a yönelik politikasını değiştirme çağrısı yaptı.

Komisyonun yayımladığı raporda, “Myanmar makamlarının Arakan Müslümanlarına uyguladığı ve hatta bazılarının soykırım olduğunu iddia ettiği etnik temizlik karşısında Uluslararası Kalkınma Bakanlığının bu ülke ile ilişkilerini gözden geçirme zamanı gelmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Myanmar’ın Arakan Müslümanlarına karşı yürüttüğü etnik temizliğin “kasıtlı ve devlet onaylı” olarak nitelendirildiği raporda, İngiliz hükümetinin bu ülke ile ilgili politikasının gerçekleri yansıtan bir çerçeveye oturtulması çağrısı yapıldı.

“Arakan Müslümanlarına yönelik katliamlar ve etnik temizlik ile diğer etnik gruplara karşı sürdürülen saldırılar karşısında İngiltere, Myanmar ile ilişkilerini artık normal bir şekilde sürdüremez.” değerlendirmesinin yer aldığı raporda, İngiliz hükümetinin Myanmar’a karşı kullandığı dili ve bu ülkeye yönelik eylemlerini değiştirmesi gerektiği vurgulandı.

 İngiltere’nin müttefikleri ile ortak hareket ederek Myanmar’ı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıması gerektiğine dikkat çekilen raporda, Myanmar’ın önemli kişilerine yönelik olarak da mali yaptırımlar uygulanması tavsiye edildi.

Komisyon Başkanı İşçi Partisi milletvekili Stephen Twigg de rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Myanmar, hem ordusunun eylemlerinin hem de hükümetin ve halkın eylemsizliğinin bir bedeli olduğunun farkına varmalı.” ifadelerini kullandı.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Su Çii’nin de sorunun parçası olmaya başladığına işaret eden Twigg, Myanmar’da yaşanan dramatik değişimlerin, İngiltere’nin bu ülke ile ilgili politikasında da dramatik değişiklikler gerektirdiğinin altını çizdi.

KOMİSYONA VİZE VERMEDİ

Uluslararası Kalkınma Komisyonu üyeleri şubat ayında incelemelerde bulunmak istedikleri Myanmar'a vize başvurusunda bulunmuş ancak ret yanıtı almıştı.

Komisyon, ocak ayında yayımladığı "Bangladeş ve Myanmar: Arakan Krizi" başlıklı raporunda da Arakanlı Müslümanların durumunu "devasa bir insanlık trajedisi" diye nitelendirmişti.

Raporda, tecavüz ve cinsel şiddetin, Myanmar ordusu tarafından savaş silahı olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verilmişti.

Eski bir İngiliz kolonisi olan Myanmar'da, fiili devlet başkanı konumundaki Nobel Barış Ödülü sahibi siyasetçi Su Çii,  Oxford Üniversitesinde eğitim görmüştü. 

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.

Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

Son Güncelleme: 22.05.2018 16:19
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