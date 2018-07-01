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İngiliz jetleri Suriye'de' iddiası

İngiliz The Times gazetesi, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin Suriye’de rejim destekçisi güçleri bombaladığını öne sürdü.

İngiliz jetleri Suriye'de' iddiası

İngiliz The Times gazetesi, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin Suriye’de rejim destekçisi güçleri bombaladığını öne sürdü.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:10
İngiliz jetleri Suriye'de' iddiası

İngiliz jetleri Suriye'de' iddiası

İngiliz The Times gazetesi, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin Suriye’de rejim destekçisi güçleri bombaladığını öne sürdü.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, "RAF Esed'in sınır savaşçılarını bombaladı" başlığıyla haberini yayımladı. 

Geçen ay Suriye’nin güneyindeki bir çölde çıkan çatışmada İngiliz jetlerinin rejim destekçilerini bombaladığı iddiasını ortaya attı.

"Bir subay hayatını kaybetti"

Suriye'nin Irak ve Ürdün ile sınırının kesiştiği bölgedeki çatışma, İngiliz silahlı kuvvetlerinin eğitim üssü yakınlarında çıktı.

Gazete, yerel basın kaynaklarına dayandırdığı haberinde çatışmada bir Suriyeli subayın hayatını kaybettiğini yazdı.

"DEAŞ'ın yaptığı düşünülmüyor"

İngiltere Savunma Bakanlığı, bombalanan kuvvetin kimliğiyle ilgili bilgi vermedi.

"21 Haziran’da Suriye'nin güneyinde DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyon güçlerine karşı düşmanca ateş edildi. Bunun DEAŞ tarafından yapıldığı düşünülmüyor. Koalisyon güçleri, gerginliği tırmandırmamak için çekilmeye karar verdi ancak belirli bir konumdan ateş edilmeye devam edildi.

"Tehdit ortadan kalktı"

Bakanlığa göre ortak bir kendini savunma eylemi olarak RAF jetleri bu noktaya tek bir "Paveway IV” tipi güdümlü bomba bıraktı.

Ve böyle koalisyon ortaklarına tehdit ortadan kaldırıldı.

"RAF’ın nişan alma kuralları, uçaklarımıza koalisyon ortaklarımızı savunmak için hareket etme hakkı veriyor. Bu, hem uluslararası insancıl hukuk, hem silahlı çatışmalar kanunu ile uyumlu, tamamen orantılı bir yanıttı. (Harekatta) Sivil, koalisyon ya da ortaklarımızdan bir kayıp yaşanmadı.”

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