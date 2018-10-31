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İngiliz jetleri Rus bombardıman uçaklarına karşı havalandı

İngiliz jetleri Rus bombardıman uçaklarına karşı havalandı

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:24
İngiliz jetleri Rus bombardıman uçaklarına karşı havalandı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait uçakların, İngiltere hava sahasına yaklaşan Rus bombardıman uçaklarına karşı havalandırıldığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Typhoon tipi 2 İngiliz savaş uçağının, ülkenin hava sahasına yaklaşan 2 Rus bombardıman uçağını engellemek üzere havalandığı belirtildi.

Rus uçaklarının Kuzey Denizi üzerinde 10 saatlik bir uçuş yaptığı belirtilen haberlerde, İngiliz savaş uçaklarının ülke hava sahasının ihlali ihtimaline karşı havalandırıldığı kaydedildi. 

İngiliz Savunma Bakanlığı da jetlerin Lossiemouth hava üssünden kalktığını doğrularken, operasyonun "bir ya da iki kimliği belirlenmeyen uçağa" karşı yapıldığını kaydetti. İngiliz hava sahasına karşı bir tehdidin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, İngiliz uçaklarının üslerine geri döndüğü vurgulandı.
Eylül ayında da İngiliz ve Fransız hava kuvvetlerine ait jetler, Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına giren Rus uçaklarını engellemişti.

İngiliz jetleri, ağustos ayında da Karadeniz üzerinde Romanya'ya yakın bir bölgede Rus uçaklarına iki defa engelleme uygulamıştı.

 

Son Güncelleme: 31.10.2018 22:05
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