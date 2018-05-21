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İngiliz hükümetine, Rus kaynaklı kara paraya göz yumma suçlaması

İngiliz hükümeti, ulusal güvenliği riske atma pahasına, Rus kaynaklı kara paraya göz yumma suçlamasıyla karşı karşıya.

İngiliz hükümetine, Rus kaynaklı kara paraya göz yumma suçlaması

İngiliz hükümeti, ulusal güvenliği riske atma pahasına, Rus kaynaklı kara paraya göz yumma suçlamasıyla karşı karşıya.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:01
İngiliz hükümetine, Rus kaynaklı kara paraya göz yumma suçlaması

ABRAMOVIC’İN İNGİLTERE VİZESİNDE GECİKME

İngiliz hükümeti, ulusal güvenliği riske atma pahasına, Rus kaynaklı kara paraya göz yumma suçlamasıyla karşı karşıya.

BBC’nin haberine göre, Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi, Londra’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müttefiklerinin gayri yasal mal varlığının saklanmasında kullanıldığını iddia ediyor.

İngiltere’nin Güvenlik ve Ekonomik Suç Bakanı Ben Wallace, ise konuya ilişkin rapor hazırladığı iddia edilen komiteden herhangi bir görüşme daveti almadığını, bundan dolayı raporun varlığının tartışma konusu olduğunu söyledi. Kara para ve para aklama faaliyetlerinin ülke dışına çıkarmada kararlı olduklarını kaydeden Wallace, bütün güçlerini kullanarak, güvenliklerini tehdit edenlerin üzerine gideceklerini belirtti.

ABRAMOVIC’IN VİZESİNDE GECİKME

Öte yandan Rus işadamı Roman Abramoviç'in İngiltere vizesinin yenilenmesinde 'gecikme' yaşandığı bildirildi.

BBC'nin bir başka haberine göre, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus milyarder iş adamı Roman Abramoviç'in İngiltere vizesini yenilemek için yaptığı başvurunun değerlendirmesi gecikiyor.

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Abramoviç'in cumartesi günü oynanan Chelsea'nin Manchester United'ı 1-0 yendiği Federasyon Kupası final maçında tribündeki yerini almaması dikkat çekmişti.

BBC'ye bilgi veren Abramoviç'e yakın bir kaynak, 51 yaşındaki Rus iş adamının vizesini yenilemek için başvurunu yaptığını ancak inceleme sürecinin olağandan daha yavaş ilerlediğini söyledi.

Ben Wallace da konuyla ilgili bir soruya "tek tek vakalar hakkında yorum yapmadıkları" yanıtını verdi.

9,3 milyar sterlinlik (yaklaşık 56 milyar TL) net varlığı ile İngiltere'nin en zengin 13'üncü kişisi olan Abramoviç, İngiltere'de girişimci vizesi ile bulunuyordu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Abramoviç'in İngiltere vizesinin süresinin üç hafta önce dolduğu ifade edildi.

Abramoviç'in Rusya'daki ticari faaliyetlerini Kremlin'den gözle görülür bir müdahaleye maruz kalmadan sürdürdüğü ve bunun da Devlet Başkan Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu izlenimi verdiği belirtiliyor.

Abramoviç'in vize başvurusunun sonuçlanmasında yaşanan gecikmenin İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkilerde son dönemde tansiyonun yükselmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise net değil.

 

Son Güncelleme: 21.05.2018 11:15
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