İngiliz Hükümeti Trump'ı Ağırlamakta Kararlı

İNGİLTERE BAŞBAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: "DAVETİMİZ GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR. TRUMP'I BU YIL AĞIRLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

"TRUMP'A YAPILAN DAVET GERİ ALINSIN" DİLEKÇESİNE YAKLAŞIK 1 MİLYON 800 BİN KİŞİ İMZA ATTI

İngiliz hükümeti, eleştirilere ve protestolara karşın ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a yapılan davetin geri çekilmeyeceğini ve ziyaretin bu yıl yapılacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanlığı Sözcüsü bugün düzenlediği haftalık basın brifinginde, Başbakan Theresa May'in geçen hafta ABD ziyareti sırasında Trump'a yaptığı "devlet ziyareti" davetinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Sözcü, "ABD, İngiltere'nin önemli bir ortağı ve müttefiki, yakından çalışıyoruz, güçlü ilişkilerimiz var. ABD'nin yeni yönetimiyle güçlü bağlar kurmamız önemli. İnsanların elbette bunu protesto etme hakları var ancak davetimiz geçerliliğini koruyor. ABD Başkanını bu yıl ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi. Ziyaretin tarihinin ise henüz kesinleşmediğini ifade eden Sözcü, ziyaretin planlamasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Trump yönetimi, İngiltere'nin davetinin kabul edildiğini bildirmişti.

İngiltere Başbakanlığı'nın haftalık düzenlediği basın brifinglerinde geleneksel kural olarak kayda müsaade ediliyor ancak, Başbakanlık Sözcüsünün isminin haberlerde kullanılmasına izin verilmiyor.

DİLEKÇEDE 800 BİN İMZA

İngiltere Başbakanı May, Trump'ı ülkesine davette acele ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Trump’a yapılan davetin geri alınması için İngiliz Parlamentosuna sunulan dilekçeye şimdiye kadar yaklaşık bir milyon 800 bin kişi imza attı.

Bazı İslam ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararıyla dünya genelinde tepkiye neden olan Trump, İngiltere'de protesto ediliyor. Ülke genelindeki protestoların bu hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

ABD'DEN İKİ DEVLET ZİYARETİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahtta çıktığı 1952 yılından bu yana ülkeye ABD'den başkan düzeyinde sadece iki "devlet ziyareti" gerçekleştirmiş olması dikkati çekiyor.

İngiltere'de "devlet ziyaretleri" renkli törenlere sahne oluyor. Birleşik Krallık'ı ziyaret eden ülkenin cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı Kraliçe'nin başkent Londra'daki resmi konutu Buckingham Sarayı'nda ağırlanıyor. Londra'daki Pall Mall caddesinde resmi geçit törenleri ve top atışları yapılıyor. Kraliçe devlet başkanı onuruna yemekler veriyor, kraliyet ailesi üyeleri de bu davetlere katılıyor.

90 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta çıktığı 1952 yılından bu yana, 109 "devlet ziyaretine" ev sahipliği yaptı. 1952 yılından beri İngiltere'ye Türkiye'den ise üç devlet ziyareti gerçekleşti. 2011 yılında Abdullah Gül, 1988 yılında Kenan Evren, 1967 yılında ise Cevdet Sunay Kraliçe'nin davetlisi olarak İngiltere'ye geldi. Devlet başkanı düzeyindeki ziyaretler, İngiltere ile davet edilen ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı olarak görülüyor.

TRUMP'A 7'NCİ GÜNDE DAVET

İngiltere'ye ABD'den, Kraliçe'nin tahtta bulunduğu 1952 yılından bu yana iki devlet başkanı düzeyinde "devlet ziyareti" gerçekleşti. George W. Bush 2003 yılında, Barack Obama ise 2011 yılında Kraliçe'nin davetlileri olarak İngiltere'yi ziyaret ettiler.

Trump'ın başkanlığının sadece 7'nci gününde İngiltere'ye çağrılması ise dikkati çekti. George W. Bush başkan görevine geldikten 978 gün sonra, Obama ise başkanlığının 758'inci gününde İngiltere'ye "devlet ziyaretinde" bulunmak üzere davet edilmişti.

İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher'in iyi ilişkilerinin olduğu ABD'nin eski başkanı Ronald Reagan ülkeye devlet başkanı ziyaretinde bulunmazken, eski başkanlardan George H.W. Bush ile Bill Clinton da İngiltere'ye sadece resmi ziyaret yapmışlardı.