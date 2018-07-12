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İngiliz Hükümeti Brexit'e İlişkin Yol Haritasını Açıkladı!

İngiltere'de hükümet bugün Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışa (Brexit) dair yol haritasını açıkladı.

İngiliz Hükümeti Brexit'e İlişkin Yol Haritasını Açıkladı!

İngiltere'de hükümet bugün Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışa (Brexit) dair yol haritasını açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
İngiliz Hükümeti Brexit'e İlişkin Yol Haritasını Açıkladı!

 İngiltere'de hükümet bugün Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışa (Brexit) dair yol haritasını açıkladı.

İngiliz hükümeti tarafından açıklanan Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışa (Brexit) dair yol haritası belgesinde İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında dört temel alanda kapsamlı iş birliği amaçlanıyor.

Metinde, İngiltere ve AB arasında ekonomik ortaklığın sağlanması, güvenlik alanında iş birliğinin devamı, havacılık ve nükleer güç alanlarında iş birliğini sürdürülmesi, İngiltere ve AB arasında anlaşmanın gücünü artırmak için kurumsal çerçevenin oluşturulması hedefleniyor.

Metnin ekonomi başlığı altında, “AB ile gelecekte refahı maksimize eden kapsamlı ve derin bir ekonomik ilişkinin geliştirilmesi ve İngiltere-AB arasında ticaretinde aksamaların minimum seviyede olması, istihdamın ve iş kaynaklarının muhafaza edilmesi, aynı zamanda dünyadaki fırsatlardan azami şekilde faydalanılması hedeflenmektedir.” ifadesine yer verildi.

Yol haritası metninde, “toplumlar” başlığı altında ise serbest dolaşımın yeni bir göçmenlik sistemiyle birlikte sonlandırılmasının planlandığı, öte yandan AB vatandaşlarının "sınırlı süreyle ve kesin bir şekilde belirtilmiş koşullarla" İngiltere’de vize olmaksızın çalışabileceği belirtildi.

Birleşik Krallığın bir parçası olan Kuzey İrlanda ve bağımsız İrlanda arasında katı bir sınır gümrük uygulamasının istenmediği belirtilen metinde, Kuzey İrlanda’da barış sürecinin devamının sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Metinde, ayrıca Birleşik Krallığın anayasal bütünlüğünün korunmasının da önemi vurgulandı.
Yol haritasında, İngiltere'nin AB ile kolaylaştırılmış gümrük düzenlemeleri (FCA) içerisinde yer alarak ticaretini sorunsuz şekilde devam ettirmeyi amaçladığı belirtildi. Öte yandan İngiltere’nin bazı alanlarda ticareti sınırlandırabilecek adımları atabileceği belirtildi.

Yol haritası metninde, İngiltere ve AB menşeli ürünlere karşılıklı olarak ek gümrük vergisi ya da kotası uygulanmamasının, her iki tarafın ürünlerinin ticaretinin mümkün olduğu ölçüde sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. 

Yol haritası metninin giriş bölümünde değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Theresa May, “Bizim teklifimiz kapsamlı, iddialı. (Teklifimiz) haklarımız ve yükümlülüklerimiz arasında ihtiyaç duyduğumuz dengeyi sağlıyor. Teklifimiz ulusal çıkarlarımız, Birleşik Krallık ve AB’nin ortak çıkarları içerisinde prensipli ve pratik bir Brexit sunuyor.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Brexit Bakanı DominicRaab ise İngiltere’nin AB’ye sunduğu teklifin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden, ortak pazardan ve Gümrük Birliği’nden çıkışını sağladığını belirtti. 
Raab, “Bu şekilde Birleşik Krallık dünya ile yeni ticaret anlaşmaları imzalayabilecek. Özellikle hizmetler alanında yeni bir anlaşmalar yapabilecek. Birleşik Krallık ve AB arasında imzalanacak yeni bir ticaret anlaşması ile sorunsuz ticareti koruyabilecek, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebileceğiz.” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 12.07.2018 19:54
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