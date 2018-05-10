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İngiliz hükümeti Bilhac'tan özür diledi

İngiliz hükümeti, 2004'de Kaddafi rejimine yasa dışı yollarla teslim edildiği ortaya çıkan Libyalı siyasetçi Abdulhakim Bilhac'dan özür diledi.

İngiliz hükümeti Bilhac'tan özür diledi

İngiliz hükümeti, 2004'de Kaddafi rejimine yasa dışı yollarla teslim edildiği ortaya çıkan Libyalı siyasetçi Abdulhakim Bilhac'dan özür diledi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:59
İngiliz hükümeti Bilhac'tan özür diledi

İngiliz hükümeti, 2004'de Kaddafi rejimine yasa dışı yollarla teslim edildiği ortaya çıkan Libyalı siyasetçi Abdulhakim Bilhac'dan özür diledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May imzalı özür mektubu, İngiltere Başsavcısı Jeremy Wright tarafından İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında okundu.

Bilhac ile o dönem hamile olan eşinin 14 yıl önce "korkunç bir muameleye maruz kaldığına" dikkat çekilen mektupta Theresa May'in şu ifadelerine yer verildi:

"İkiniz de böylesine bir muamele görmemeliydiniz. İngiliz hükümetinin eylemleri gözaltına alınmanıza, yasa dışı şekilde ülkeler arası transferinize ve acı çekmenize katkıda bulunmuştur. İngiliz hükümeti, uluslararası ortaklarıyla sizlerle ilgili bilgileri paylaşmıştır. Bunun bizim açımızdan başarısızlık olduğunu kabul ediyoruz. Majestelerinin hükümeti adına, koşulsuz bir şekilde özür dilerim."

Hükümetin ayrıca Bilhac'ın eşi Fatıma Buşar'a da 500 bin sterlin ödemede bulunacağı kaydedildi.

Bilhac, Kaddafi rejimine İngiltere aracılığıyla teslim edildiğinin İngiliz hükümeti tarafından kabul edilmesini, bu nedenle kendisinden özür dilenmesini ve sembolik olarak 1 sterlin tazminat talep ediyordu.

İngiliz hükümetinin, "terör şüphelisi" olduğu gerekçesiyle 2004 yılında kendisini ve eşini Çin'den alarak Libya'ya yasa dışı şekilde gönderdiğini savunan Bilhac, buna dönemin Dışişleri Bakanı Jack Straw ile İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın neden olduğunu iddia ediyor. Bilhac ayrıca Kaddafi rejiminin o dönem hamile olan eşine ve kendisine işkence yaptığını öne sürüyor.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Straw, Abdulhakim Bilhac'ın yasa dışı iadesinden haberdar olduğu iddialarını kabul etmiyor.

2009 yılında İngiliz basınına sızan dış istihbarat servisi MI6'ya ait bir mektupta, İngiliz istihbarat teşkilatının, Libya yetkililerini "emanetin salimen yerine ulaşmasından dolayı" kutladığı tartışma konusu olmuştu.

Son Güncelleme: 10.05.2018 18:06
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