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İngiliz hemşire 17 bebeği öldürme suçundan tutuklandı

İngiltere’de ebe hemşire Lucy Letby, 2015 ve 2016 yılları arasında Countess of Chester Hastanesindeki 17 bebeğin ölümüyle ilgili araştırma kapsamında şüpheli olarak tutuklandı.

İngiliz hemşire 17 bebeği öldürme suçundan tutuklandı

İngiltere’de ebe hemşire Lucy Letby, 2015 ve 2016 yılları arasında Countess of Chester Hastanesindeki 17 bebeğin ölümüyle ilgili araştırma kapsamında şüpheli olarak tutuklandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 19:05
İngiliz hemşire 17 bebeği öldürme suçundan tutuklandı

İngiliz hemşire 17 bebeği öldürme suçundan tutuklandı

İngiltere’de ebe hemşire Lucy Letby, 2015 ve 2016 yılları arasında Countess of Chester Hastanesindeki 17 bebeğin ölümüyle ilgili araştırma kapsamında şüpheli olarak tutuklandı.

İngiltere'de polis memurları şüphelinin Hereford’da bulunan 180 bin poundluk evinde arama yaptı. Liverpool Kadın Hastanesi, çocuk ölümleri soruşturması konusunda hastanenin polisle çalıştıkları açıklamasını yaptı.

Yenidoğan ünitesinde çalışan ve çocuk ölümleri ile bağlantılı olarak tutuklanan Lucy Letby’nin 2011’de mezun olduktan sonra eğitimini artırmak için Liverpool Kadın Hastanesinde çalıştığı belirtildi.

Hüküm giyerse "en çok çocuk öldüren katil" olacak

Yenidoğan ünitesinde 8 bebeği öldürmekten hüküm giymesi halinde Lucy Letby’nin İngiltere’de en çok çocuk öldüren katil olacağına dikkat çekildi.

Lucy Letby, ayrıca Contess Chester Hastanesinde 8 bebeği öldürmek ve 6 çocuğu öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Ebe hemşire Lucy’nin, yenidoğan ünitesi kurulması için bir yardım kampanyası düzenleyerek 3 milyon pound toplaması sebebiyle Hemşire ve Ebe Konseyi tarafından iyi bir kaydı da bulunduğu belirtildi.

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