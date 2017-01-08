İngiliz Eşe Zinadan Hapis



Hannah James adlı kadın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği kocasından kaçmaya çalışıyordu. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre Hannah James adlı 26 yaşındaki kadının annesi, kızının bir ay tutulduğu cezaevinden çıktığını ancak ‘yasal gerekçelerden’ ötürü ülkeden ayrılmasına izin verilmediğini söyledi. Gazetedeki haberde James’in vücudunda kocasından gördüğü şiddetin izlerinin olduğu fotoğraflar yer aldı. Eşi Alhaddar, şiddet uyguladığını kabul etti, karısının da ona vurduğunu öne sürdü. Bir çocukları olan çift evlenip geçen yıl Bahreyn’e yerleşmiş.