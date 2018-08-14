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İngiliz Bakandan “Anlaşmasız Brexıt“ Uyarısı

İngiliz Bakandan “Anlaşmasız Brexıt“ Uyarısı

14 Ağustos 2018 Salı 18:41
İngiliz Bakandan “Anlaşmasız Brexıt“ Uyarısı


İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT: "AB KOMİSYONUNUN YAKLAŞIMINDA BİR DEĞİŞİKLİK GÖRMEYE İHTİYACIMIZ VAR"
"HERKESİN KAOTİK BİR 'ANLAŞMASIZ BREXİT' İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMASI GEREKİYOR"

 İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Avrupa Birliği’nin (AB) tutum değiştirmemesi halinde İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) konusunda herkesin kaosa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Üç günlük Avrupa turu kapsamında bugün Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye giden Hunt, burada Finlandiyalı mevkidaşı Timo Soini ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Hunt, "Anlaşmasız bir Brexit riski son dönemde arttı. Bir anlaşmaya varacağımız konusunda mutlak garanti yok." dedi.
"AB Komisyonunun yaklaşımında bir değişiklik görmeye ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Hunt, "Herkesin kaotik bir 'anlaşmasız Brexit' ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.
İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmak için elinden geleni yaptığını belirten Hunt, "Bu hiç kimsenin istediği bir şey değil ve ümit ediyorum bundan kaçınmanın bir yolunu bulacağız." değerlendirmesini yaptı.
Hunt, Avrupa turu kapsamında Finlandiya’nın ardından Letonya, Danimarka ve Hollanda’ya geçerek bu ülkelerdeki mevkidaşları ile görüşecek.
BREXIT SÜRECİ
İngiliz hükümeti 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etmişti. Başbakan Theresa May, Sağlık Bakanı Hunt'ı Dışişleri Bakanlığına atamıştı.
İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.
Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.
Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin müzakereleri ise devam ediyor.
Nihai anlaşmaya varılamaması halinde İngiltere ile AB arasındaki ilişkilerin radikal biçimde kopması ihtimali bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 22:05
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