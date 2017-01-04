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04 Ocak 2017 Çarşamba 08:22

İNGİLİZ BAKAN ANKARA VE ATİNA'DA TEMASLARDA BULUNACAK

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili Ankara ve Atina'da temaslarda bulunacak.

İNGİLİZ BAKAN ANKARA VE ATİNA'DA TEMASLARDA BULUNACAK
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İngiliz Bakan Kıbrıs'ta Çözüm Konusunda Umutlu

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili Ankara ve Atina'da temaslarda bulunacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Kıbrıs müzakerelerine destek vermek için Duncan'ın, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği" bildirildi.     

Buna göre Duncan, Türkiye'de Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'le görüşecek.     

Duncan, Yunanistan'da ise, Dışişleri Bakanı NikosKotzias ve BM'nin Kıbrıs Özel Danışmanı EspenBarthEide ile bir araya gelecek.     

Bakanlığın açıklamasında, Duncan'ın sözlerine de yer verildi. İngiliz Bakan, Kıbrıs barış süreciyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara ve Atina'yı ziyaret edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Birleşik Krallık barış sürecine tam destek vermektedir ve bu sürece elinden geldiğince yardım etmek istemektedir." dedi.     

Kıbrıs müzakerelerinde önemli bir dönemden geçilmekte olduğunu vurgulayan Duncan, "Her iki tarafı da gösterdikleri kararlılıktan dolayı takdir ediyorum. Bu ayki görüşmelere, Kıbrıs toplumlarının iki liderinin şimdiye kadar gösterdiği esneklik ve yaratıcılıkla yaklaşılmalı. Her iki tarafın göstereceği cesaret ve kararlılıkla bir çözüme ulaşılabileceği konusunda umutluyum." ifadelerini kullandı.     

Kıbrıs müzakerelerine İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak tarihlerinde devam edilecek. Adada taraflar, geçen ay, 9 Ocak'ta Cenevre'de bir araya gelme, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunma ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta bir araya gelme konusundaanlaşmıştı.    

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Anahtar Kelimeler
Alan DuncanKıbrısçözüm
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