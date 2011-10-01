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İNANILMAZ UÇAK KAZASI

Avustralya'da, iki kişilik bir uçak bir festival dolayısıyla inşa edilen dönme dolaba çarptı.

İNANILMAZ UÇAK KAZASI

Avustralya'da, iki kişilik bir uçak bir festival dolayısıyla inşa edilen dönme dolaba çarptı.

01 Ekim 2011 Cumartesi 16:40
İNANILMAZ UÇAK KAZASI
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Avustralya'nın Sydney kentinin 350 kilometre kuzeyindeki Old Bar isimli sahil köyünde meydana gelen kaza, dönme dolaba çarpan Cheetah S200 tipi uçağın çok hafif olması nedeniyle ucuz atlatıldı.

Polisten yapılan açıklamada, kaza sonucu 9 yaşındaki bir erkek ile 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, dönme dolabın üst kısmında uçak enkazının hemen yanında bulunan bir bölmede kurtarılana kadar 90 dakika boyunca mahsur kaldığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın 53 yaşındaki pilotuyla 32 yaşındaki yolcusunun yerden 10 metre yukardaki ezilmiş uçak enkazının içinden 3 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarıldıkları kaydedildi.

New South Wales Kırsal İtfaiye Hizmeti sözcüsü Ben Shepherd, dönme dolabın tepesine çarpan uçağa rağmen devrilmemesi nedeniyle ciddi yaralanmalar meydana gelmediğini söyledi.

Kaza sonucu mahsur kalan 4 kişinin bir vinç yardımıyla dönme dolaptan aşağıya indirildiklerini anlatan Shephard, ''Aşağıya indirilenlerin hepsi kaza yerinden yürüyerek ayrıldı'' dedi.

Kaza meydana gelmeden sadece dakikalar önce çocuklarla dolu olan dönme dolabın, bölgede aralıklarla süren yağış nedeniyle boşaldığını belirten görgü tanıkları, kazada bir felaket yaşanmamasında bunun etkili olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 01.10.2011 16:40
Anahtar Kelimeler:
UçakKazaDönmedolapInanılmaz
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