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İnanılmaz değişim… 39 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

Tazmanya'da yaşayan Leesa Collins, 112 kilodan 73 kiloya düşerek inanılmaz bir değişim geçirdi.

İnanılmaz değişim… 39 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

Tazmanya'da yaşayan Leesa Collins, 112 kilodan 73 kiloya düşerek inanılmaz bir değişim geçirdi.

19 Mart 2018 Pazartesi 20:31
İnanılmaz değişim… 39 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!
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Tazmanya’da yaşayan Leesa Collins, uzun çalışma saatleri ve dengesiz beslenme nedeniyle 112 kiloya ulaşmıştı.

Bir kuaför dükkanı olan Collins’in, uzun zamandır görmediği bir müşterisinin geldiği gün hayatı değişti.

Müşterisinin ‘Ne kadar değişmişsin, çok kilo almışsın’ sözleri Collins’i harekete geçirdi.

Günde 12 saat iş yerinde olduğunu ve evine döndüğünde yorgunluktan sadece fast food tükettiğini söyleyen Collins, ilk olarak beslenme düzenini değiştirdi.

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Spor yapmaya başlayan ve eski günlerine dönmek isteyen Collins, ilk 20 haftada 20 kilo vermeyi başardı.

Geride kalan süreçte 19 kilo daha vererek 73 kiloya düşen Collins, hedefine ulaşmasına 3 kilo kaldığını ve eski özgüvenini geri kazandığını söylüyor

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