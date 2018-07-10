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İnanılmaz buluşma… Kaybolduktan 17 yıl sonra evine döndü

Hollanda'nın Almere kentinde 17 yıl önce kaybolan "Lolipop" adlı kedi, yıllar sonra evine geri döndü. Evinden 24 kilometre uzaktaki bir kasabada bulunan kayıp kedinin sahipleri, beklenmedik buluşma nedeniyle hem şaşkın hem de mutlu.

İnanılmaz buluşma… Kaybolduktan 17 yıl sonra evine döndü

Hollanda'nın Almere kentinde 17 yıl önce kaybolan "Lolipop" adlı kedi, yıllar sonra evine geri döndü. Evinden 24 kilometre uzaktaki bir kasabada bulunan kayıp kedinin sahipleri, beklenmedik buluşma nedeniyle hem şaşkın hem de mutlu.

10 Temmuz 2018 Salı 09:23
İnanılmaz buluşma… Kaybolduktan 17 yıl sonra evine döndü

Almere kentinde yaşayan Eric de Hont’un kedisi, 1 yaşındayken evden ayrılmış. Bir süre kediyi arayan sahibi, sonuç alamayınca umudu kesmiş.

Zamanla yeni kediler sahiplenen de Hont, kayıp kediyi tamamen unutmuş. Ancak hafta sonu hayvan ambulansından gelen bir telefon nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamış.

Ambulans görevlisinin, “Lolipop’un sahibi siz misiniz? Onu bulduk” demesine önce anlam verememiş. Ancak kapıya gelen ambulanstaki kediyi görünce, hiç şüphesi kalmamış.

Bulunan kedinin, yavruyken alıp, biberonla beslediği Lolipop olduğuna inanmış.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre görevliler, kayıp kediyi 24 kilometre uzaklıktaki Wees kasabasında bulmuş. Üzerinde takılı olan çip sayesinde sahibi ve adresi tespit edilmiş.

EVİNİN BANYOSUNDA KARANTİNADA

Eric de Hont’a göre, muhtemelen birileri kediye baktı. Ancak hiç veterinere götürmedi. Çünkü veterinere gitmesi halinde, çipteki bilgilerden kendisine ulaşılması gerektiğini belirtiyor.

Yerel medyaya konuşan Eric de Hont, Lolipop’un ilk yılında da zaman zaman evden kaçtığını ancak hiç bu kadar uzun dışarda kalmadığını söylüyor.

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