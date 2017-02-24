Imf’den, Yunanistan’ı Kurtarma Programına Katılma Koşulları

“IMF’NİN YUNANİSTAN KONUSUNDA UZUN SÜREDİR KORUDUĞU İKİ AYAKLI PERSPEKTİFİNDE, YANİ REFORMLAR VE BORÇ HAFİFLETİLMESİ ŞARTLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK. ŞU AN HEYETİN ZİYARETİ SÜRESİNCE BİR ANLAŞMAYA VARILIP VARILMAYACAĞI KONUSUNDA SPEKÜLASYON YAPMAK İÇİN ÇOK ERKEN”

“PROGRAMA KATILIP KATILMAYACAĞIMIZ KONUSUNDA BİR TAAHÜTTE BULUNMADAN ÖNCE, HEM POLİTİKALAR, HEM BORÇ HAFİFLETİLMESİ KONULARININ TARTIŞILMASINA VE GÜVENEBİLECEĞİMİZ VAATLER VERİLMESİNE İHTİYAÇ DUYUYORUZ”

Washington, 24 Şubat 17 : Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, IMF’nin Yunanistan’a yönelik kurtarma programına, ekonomik reformlar ve borç hafifletilmesi konularında anlaşmaya varılırsa katılacağını söyledi.

Rice, Washington'da düzenlenen basın brifinginde, IMF heyetinin gelecek hafta başında Atina’ya gideceğine bildirdi. Heyeti, Atina’ya yeniden gönderme kararının, hafta başında gerçekleşen Avro Grubu toplantısının ardından alındığını belirten Rice, IMF’nin, taraflar arasında kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rice, buna karşın, görüş ayrılıklarının tamamen giderilmesi için daha fazla ilerleme gerektiğini vurgulayarak, “IMF’nin Yunanistan konusunda uzun süredir koruduğu iki ayaklı perspektifinde, yani reformlar ve borç hafifletilmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yok. Şu an heyetin ziyareti süresince bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda spekülasyon yapmak için çok erken” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) kurtarma planına yönelik ikinci gözden geçirmeyi erken tamamlamasının yararlı olacağını kaydeden Rice, “Programa katılıp katılmayacağımız konusunda bir taahhütte bulunmadan önce, hem politikalar, hem borç hafifletilmesi konularının tartışılmasına ve güvenebileceğimiz vaatler verilmesine ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rice, ayrıca, IMF Başkanı Christine Lagarde’ın, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede, Yunanistan’a yönelik kurtarma planının görüşüldüğünü aktarırken, “Lagarde, IMF’nin güvenilir bir paket üzerine anlaşma sağlanır sağlanmaz, ESM programını desteklemeye hazır olduğunu yineledi.” dedi.

(AA/RU/FEZ)

