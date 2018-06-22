IMF, Türkiye’yle ilgili iddiaları yalanladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Türkiye’nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.

Alman yayın ajansı Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye’nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını ve acil durum grubu oluşturulduğunu iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir IMF yetkilisi, Deustsche Welle’nin “IMF, Türkiye için teyakkuzda” başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.