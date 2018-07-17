IMF, Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 0,2 düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu “Daha Dengesiz Büyüme ve Yükselen Ticaret Gerilimleri” başlığıyla güncelledi. IMF, ABD ve ticaret partnerleri arasında yaşanan ticaret geriliminin, küresel ekonomiyi “rayından çıkarabileceği” uyarısında bulundu.



Raporda, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentileri yüzde 3,9 seviyesinde korunmasına karşın aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı.



Ayrıca, büyümenin giderek dengesizleştiğine işaret edilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:



“ABD ekonomisinde kısa vadeli momentum, nisan ayında yayınlanan DEG raporunda öngörüldüğü gibi güçleniyor. Avro bölgesi, Japonya ve İngiltere’nin büyüme tahminleri ise yılın başlarında izlenen negatif sürprizler nedeniyle aşağı yönlü revize edildi. Yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme beklentileri de artan petrol fiyatları, yükselen ticaret gerilimi, ABD’de artan faizler ve zayıf ekonomik temellere sahip bazı ülkelerin para birimlerine yönelik piyasa baskısı yüzünden daha dengesiz hale geliyor. Arjantin, Brezilya, Hindistan’a yönelik büyüme tahminleri düşürülürken, petrol ihracatçısı bazı ülkelerin görünümü güçlendi.”



TÜRKİYE’NİN BU YIL YÜZDE 4,2 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR



IMF’nin raporunda Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelere “Yükselen ve Gelişen Ekonomilerde Finansal Şartlar” başlığı altında yer verildi.



Arjantin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Türkiye merkez bankalarının faiz artırdığına dikkat çekilen raporda, birçok gelişen ülkede hisse senetlerinin değer kaybettiği vurgulandı.



Finansal şartların Türkiye gibi dış açığı yüksek ülkelerde sıkılaşmaya devam ettiği kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.



Nisan ayında yayımlanan raporda, Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e ve 2019 büyüme beklentisi yüzde 4 olarak açıklanmıştı.



AVRUPA ÜLKELERİ VE JAPONYA’NIN BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ



IMF, bugün yayımladığı raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminlerini de açıkladı.



Buna göre, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, bu yıl için yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7 ile nisan ayında açıklanan seviyelerinde sabit bırakıldı.

Euro Bölgesi’ne ilişkin beklentiler ise 2018 için yüzde 2,4’ten yüzde 2,2’ye ve 2019 için yüzde 2’den yüzde 1,9’a indirildi.



Euro Bölgesi’ne yönelik aşağı yönlü revizyonda Almanya, Fransa ve İtalya’nın büyüme tahminlerinin düşürülmesi etkili oldu.



Japonya’nın büyüme tahminleri ise yüzde 1,0 ve 0,9 olarak açıklandı. Bu rakamlar, 3 ay önce yayımlanan raporda yüzde 1,2 ve 0,9 seviyesindeydi.



