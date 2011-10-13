IMF Türkiye temsilcisine yumurtalı tepki

Uludağ Üniversitesinde (UÜ) düzenlenen 16. İktisat Sempozyumu’na katılan IMF Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, bazı öğrencilerin yumurtalı tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) ve UÜ tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen 16. İktisat Sempozyumu’nun ikinci oturumuna konuşmacı olarak IMF Türkiye Temsilcisi Lewis ile TEK Başkanı Prof. Dr. Ercan Uygur katıldı. Konuşmak üzere kürsüye çıkan Lewis, "Türkçe iyi konuşamıyorum. İngilizce devam edeceğim" demesi üzerine salonu dolduranlardan alkış aldı.

Birkaç dakika sonra Lewis, bazı öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. "IMF defol, üniversiteler bizimdir" diye bağıran bazı öğrenciler, Lewis’e yumurta attı, "IMF defol" yazılı pankart açtı. Lewis’e yumurta isabet etmedi. Tepki gösteren 7 öğrenci, dışarı çıkarılırken, arkadaşları güvenlik görevlilerinin ve öğretim üyelerinin tutumuna tepki gösterdi. "Bizim üniversitemizden bizi kovuyorsunuz. İngilizce konuşturuyorsunuz ancak kendi öğrencilerimizi dışarı çıkarıyorsunuz.

Bu adil değil. Biz İngilizce anlamıyoruz" diyen bazı öğrenciler, salonu terk etti. Ercan Uygur, burada misafir olduklarını belirterek, "Sizler ev sahibisiniz. İlkemiz her görüşü dinlemek olmalı. Sorularınızla katılabilirdiniz, böyle olmamalı biz misafiriz. Belli sınırda kalmalıyız, slogan düzeyinde kalma tehlikesi var" diye konuştu.

UÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Efil de öğrencileri sakin olmaya çağırdı. Lewis, salon yatıştıktan sonra İngilizce olarak, Türkçe tercüme yapılmadan konuşmasına devam etti. Tepki sonrasında salonun içi ve çevresindeki özel güvenlik görevlisi sayısı artırıldı.