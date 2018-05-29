IMF Türkiye Masası eski şefi, İtalya’da Başbakan adayı

Erken seçimin ardından siyasi kaosun yaşandığı İtalya’da hükümeti kurma görevini alan Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası eski şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli, teknokrat bir kabine kurmaya hazırlanıyor.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın verdiği hükümeti kurma görevini kabul eden Cottarelli, görüşmenin ardından kısa bir basın açıklaması yaptı. Cottarelli, "Cumhurbaşkanı, benden ülkeyi 2019 başında erken seçime götürecek bir programla parlamentoya gitmemi istedi. Görevi kabul ettim. Bir İtalyan olarak bana verilen bu konumdan onur duydum ve elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Hükümet güven oyu alabilirse, bütçe kanununu ve 2019 yılında yapılacak erken seçimi içeren bir program sunacağını belirten Cottarelli, aksi takdirde ülkenin ağustos ayından sonra yeniden sandık başına gideceğini vurguladı.

BAY MAKAS

Uzun yıllar Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan İtalyan ekonomist, Türkiye’de de yakından tanınan bir isim. Cottarelli,Türkiye'nin ekonomik kriz yaşadığı 1999-2001 döneminde IMF'nin Türkiye Masası Şefi olan görev yapmıştı. Cottarelli, geçen yıl AA'ya verdiği bir mülakatta "O dönemlere ait çok fazla anım var. Yemek açısından en çok baklavayı özlüyorum. Türk insanlarını her zaman İtalyanlara çok benzer buldum, Akdenizli ve çok sıcak insanlar" demişti.

İtalya'da kamu harcamalarını kısma yönündeki girişimleri nedeniyle "Bay Makas" lakabıyla anılan Cottarelli, popülist partilerin dile getirdiği "euro'dan ayrılma" tezine karşı çıkıyor. Cottarelli, bu yılın başında yayınlanan "İtalyan ekonomisinin 7 ölümcül günahı" isimli kitabında ülkenin ekonomik sıkıntılarının temelinde yatan sorunları vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, karmaşık bürokrasi, yavaş yargı sistemi, demografik çöküş, kuzey-güney bölgeler arasındaki refah farkı ve euro'nun getirdiği güçlükler olarak tanımlıyor.

İTALYA’DA HÜKÜMET ÇIKMAZI

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümeti kurmaya yetecek oy alamadığı seçimlerin ardından ülkede 85 gündür hükümet kurulabilmiş değil.

Koalisyon için anlaşan populist Beş Yıldız Hareketi M5S ve sağcı Lig’in, daha önce hukuk profesörü Giuseppe Conte’yi ortak başbakan adayı olarak belirlemişti. Conte, önceki gün Cumhurbaşkanı Mattarella’nın kabinede ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı euro para birimi ile ilgili eleştirel tutumu nedeniyle veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevini iade etmişti.

Mattarella’nın kabinedeki bir ismi “sırf Avrupa’ya eleştirel yaklaşımı nedeniyle veto etmesine” çok sert tepki gösteren M5S ve Lig, erken seçim çağrısında bulunuyor.Bunun yanında M5S, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın “azledilmesi gerektiğini” dile getiriyor.