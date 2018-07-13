IMF'den Yeni Hükümete İlişkin İlk Açıklama

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'deki yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirterek "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması." dedi.

IMF Sözcüsü Rice, Washington'da düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin Türkiye'ye yönelik sorularını yanıtladı.

"Yeni hükümet sistemi çerçevesinde, ekonomiyi ilgilendiren bakanlıkların sayısının bürokrasiyi azaltmak amacıyla altıdan üçe indirilmesine" ilişkin soru üzerine yapısal değişiklikler konusunda yorum yapamayacağı kaydeden Rice, "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması." diye konuştu.

Rice, ayrıca, ekonomi yönetiminin piyasalarda yaşanan volatilite (oynaklık) sonrasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik operasyonel bağımsızlığının güvence altında olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

