IMF'den Lagarde'a 'güven' Açıklaması

IMF YÖNETİM KURULU, LAGARDE'IN BAŞKANLIK GÖREVLERİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRME YETENEĞİNE TÜMÜYLE GÜVENDİĞİNİ DUYURDU

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Fransa'da "görevini ihmal etmekten" suçlu bulunan Christine Lagarde'ın başkanlık görevini layıkıyla sürdüreceğine güvenildiğini açıkladı.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulunun Lagarde'ın Fransa'da görülen davada suçlu bulunmasını değerlendirmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Kurulun yapılan görüşmede, "Lagarde'ın liderliğine duyulan küresel güven ve destek dahil olmak üzere ilgili tüm faktörleri göz önünde bulundurduğu" belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, IMF Yönetim Kurulu, Başkan'ın görevlerini layıkıyla yerine getirme yeteneğine tümüyle güvendiğini yeniden tasdik etti." ifadesine yer verildi.

Lagarde, Fransa Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde dün sonuçlanan davada, ülkenin maliye bakanlığını yaptığı dönemde Adidas firmasının eski sahibi iş adamı Bernard Tapie'ye 404 milyon avro tazminat verilmesi konusunda "gerekli incelemeleri yapmadığı" ve "yapılan yüklü ödemeye itiraz etmediği" gerekçesiyle "görevini ihmalden" suçlu bulundu.

Buna karşın maksimum 1 yıl hapis veya 15 bin avro para cezası istemiyle yargılanan Lagarde'a herhangi bir ceza verilmedi. Davanın Baş Hakimi Martine Ract Madoux, Lagarde'ın ödemenin yapıldığı dönemde 2007-2009 finansal kriziyle ilgilenmesi ve uluslararası itibarının ceza verilmemesinde etkili olduğunu ifade etti.

Suçlamaları başından bu yana reddeden Lagarde, mahkeme hükmü açıklanmadan Paris'ten ayrıldı. Avukatları ise kararı temyize götürüp götürmeyeceklerine henüz karar verilmediğini duyurdu.

LAGARDE'A YÖNELİK SUÇLAMA

Adidas firmasının eski sahibi Bernard Tapie, şirketin hisselerini 1992'de Fransız bankası Crédit Lyonnais'e devretmiş ancak hisseleri kısa süre içinde büyük bir karla satılınca dolandırıldığı gerekçesiyle bankaya 1993'te dava açmıştı.

Tapie ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında uzun süredir devam eden dava ile Maliye Bakanlığının ilgilenmesi talimatını vermişti. Bu talimatla, dönemin Maliye Bakanı Lagarde'ın liderliğinde bir hakem heyeti kurulmuş ve heyet Tapie'ye 404 milyon avro ödenmesi kararını almıştı.

Paris İstinaf Mahkemesi, geçen sene Tapie'nin tazminatı hak etmediği gerekçesiyle 404 milyon avroyu devlete geri ödemesini kararlaştırmıştı. Mahkeme, ayrıca IMF Başkanı Lagarde'ın, Tapie davasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde yargılanmasına onay vermişti.

Christine Lagarde, 2011 yılından bu yana IMF'ye başkanlık yapıyor. Geçen temmuz ayında ikinci kez başkan seçilen Lagarde'ın normal koşullarda görev süresi 2021 yılında sona erecek.

LAGARDE SUÇLU BULUNDUĞU DAVAYI TEMYİZE GÖTÜRMEYECEK

Bu arada Christine Lagarde, Fransa'da maliye bakanlığı yaptığı dönemde görevini ihmal ettiğine ilişkin mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Lagarde, IMF'nin sitesinden yayınladığı videodaki konuşmasına, IMF'nin Yönetim Kurulu, üye ülkeleri ve çalışanlarına kendisine gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ederek başladı.

Son 5 yıldır geçirdiği çetin soruşturma sürecinde dikkatinin, profesyonel hayatının odak noktası olan IMF misyonu ve liderlik görevinden başka bir yere kaymasına asla izin vermediğini vurgulayan Lagarde, şöyle devam etti:

"5 yıldır süren bu dava, 5 günlük çok acılı bir süreç sonunda neticelendi. Fransa Cumhuriyet Savcısı ileri sürülen 16 ayrı şikayeti bilimsel şekilde ele aldı ve davanın cezasız sonuçlanmasını talep etti. Mahkemenin, profesyonel yargıçlar ve milletvekillerinden oluşan üyelerini, davayı düşürmeleri konusunda kısmen ikna edebildim. Karar sicilime işlenmeden, cezasız ve yaptırımsız olmak üzere 'görevimi ihmalden' suçlu bulundum. Karardan memnun değilim ancak herkesin durması, sayfayı değiştirmesi, yola devam etmesi ve ona güvenenlerle çalışmaya devam etmesi gereken bir zaman var. Bu nedenle bu kararı, tüm dikkatimi, zamanımı, enerjimi ve şevkimi IMF Başkanı olarak görevime adamak için temyize götürmemekten mutluyum."