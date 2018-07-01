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İlk Suudi Arabistanlı Modelin Pozları, Ülkesinde Büyük Tepki ile Karşılandı

Dünyanın ilk Suudi modeli ünvanını alan 18 yaşındaki Taleedah Tamer, ünlü moda dergisi Harper's Bazaar'a kapak olduktan sonra şimdi de Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkmaya hazırlanıyor. 

İlk Suudi Arabistanlı Modelin Pozları, Ülkesinde Büyük Tepki ile Karşılandı

Dünyanın ilk Suudi modeli ünvanını alan 18 yaşındaki Taleedah Tamer, ünlü moda dergisi Harper's Bazaar'a kapak olduktan sonra şimdi de Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkmaya hazırlanıyor. 

01 Temmuz 2018 Pazar 20:43
İlk Suudi Arabistanlı Modelin Pozları, Ülkesinde Büyük Tepki ile Karşılandı

İlk Suudi Arabistanlı Modelin Pozları, Ülkesinde Büyük Tepki ile Karşılandı

Dünyanın ilk Suudi modeli ünvanını alan 18 yaşındaki Taleedah Tamer, ünlü moda dergisi Harper's Bazaar'a kapak olduktan sonra şimdi de Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkmaya hazırlanıyor. 

Moda dünyası, ilk Suudi model Taleedah Tamer'in dünyaca ünlü moda dergisi Harper's Bazaar'ın Arap edisyonuna verdiği pozları konuşuyor. Annesi İtalyan babası Suudi Arabistanlı olan ve şimdiden ünlü markaların reklam yüzü haline gelen Suudi modelin bikinili ve cesur pozları derginin yayınlanması sonrası ülkesinde tartışma yarattı.

SUUDİLER HOŞLANMADI

Hayatını Avrupa'da sürdüren Tamer'in Suudi model olarak tanıtılması kökeninin geldiği topraklarda hoş karşılanmadı. Buna karşın genç model "Güzel ve güçlü kadınlar olan Suudi kadınlarını temsil ediyorum ve sadece onları doğru şekilde temsil edebilmek istiyorum" diyerek eleştirilere karşılık verdi.

ANNESİ DE ESKİ BİR MODEL

Tamer, "Modellik yapmaya ilk başladığımda, 'ilk Suudi modeli "olacağımı hiç düşünmedim ama sektörün bunu görmesinden memnunum." diyor. Taleedah'ın annesi Cristina Tamer de Giorgio Armani  Gianfranco Ferré ve La Perla gibi markalarla çalışan eski bir modeldi. Kızının kariyerinin en büyük destekçisi de o oldu. Babası ise Ayman Tamer, sağlık, ilaç ve güzellik ürünleri üreten Tamer Group'un başkanı. Büyükannesi Yunanistan'da yaşayan Tamer, her yaz Yunanistan'a gidiyor ve tam bir Yunan adaları hayranı. Ünlü modelin İnstagram  hesabı Yunanistan'da çekildiği fotoğraflarla dolu.

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