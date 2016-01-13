İlk Kez Cinsel İlişkiye Girecekti Ama...



Talihsiz adam, trafik kazası geçirip bacağını kırınca kısa süre önce kendisine takılan biyonik penisi kullanmayı yeniden kaza geçirdiği için ertelemek zorunda kaldı.



Küçük bir çocukken geçirdiği bir kazada penisi kopan ve bu nedenle tüm hayatını cinsel ilişkiye girmeden geçiren 43 yaşındaki Mohammed Abad, yeni bir talihsizlik yaşadı. Abad, trafik kazası geçirip bacağını kırınca kısa süre önce kendisine takılan biyonik penisi kullanmayı yine ertelemek zorunda kaldı.



BİYOLOJİK PENİS TAKILMIŞTI



İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan Abad, 118 zorlu ameliyat geçirdikten sonra işlevsel biyonik bir penise kavuşmuştu. Abad'ın İngiliz basınına anlattığı ilginç hikayesini duyan 35 yaşındaki hayat kadını Charlotte Rose ise talihsiz adamla ücret almadan ilişkiye girmek istediğini duyurmuş, Abad da bu teklifi kabul etmişti.



YİNE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ



Abad, Rose ile ilişki yaşamak için sabırsızlandığını ve bu deneyimden sonra aşık olacağı kadını bulup bir aile kurmak istediğini söylemişti. Ancak İskoçya'daki şehirlerarası bir otobanda ciddi bir trafik kazasına karışan Abad, bacağını kırdı ve beyin sarsıntısı geçirdi.



BULUŞMASINI ERTELEMEK ZORUNDA KALDI



Kaza nedeniyle Rose ile olan buluşmasını ertelemek zorunda kalan Abad, İngiliz Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu olayın moralimi bozmasına izin vermiyorum. Bunun için o kadar uzun süre bekledim ki birkaç hafta daha beklemek zorunda olmayı sorun etmiyorum." dedi







İngiltere'de cinsel özgürlük kampanyası yürüten ve 2013'te yılın hayat kadını seçilen Rose, Abad ile yapacağı görüşme için şöyle demişti, "Akşam yemeğinde buluşacağız, böylece birbirimiz tanıyabileceğiz. Sonra da iki saat özel zamanımız olacak."

Son Güncelleme: 13.01.2016 21:40