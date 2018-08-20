banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
231.248
DOLAR
6.0596
STERLİN
7.7230
EURO
6.9191
Bir ilke imza atıldı
BİR İLKE İMZA ATILDI
Havada Panik...!
HAVADA PANİK..!
Plajda iki grup arasında tartışma
PLAJDA İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA
27 yaşındaki kişi boğulma sonucu hayatını kaybetti
27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
Havada Panik...!
Kapat

İlk inceleme tamamlandı! Sırrı çözülüyor…

Mısır'da inşaat çalışması esnasında tesadüfen bulunan ve içinde "hayat iksiri" bulunduğu iddiasıyla uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken lahitteki mumyalara ilişkin ilk inceleme tamamlandı.

İlk inceleme tamamlandı! Sırrı çözülüyor…

Mısır'da inşaat çalışması esnasında tesadüfen bulunan ve içinde "hayat iksiri" bulunduğu iddiasıyla uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken lahitteki mumyalara ilişkin ilk inceleme tamamlandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:26
İlk inceleme tamamlandı! Sırrı çözülüyor…

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, yaptığı yazılı açıklamada, İskenderiye kentinde içinde 3 mumya ile kırmızımsı sıvı bulunan lahde ilişkin ilk incelemenin Mısırlı araştırma ekibince tamamlandığını bildirdi.

İncelemenin uluslararası standartlarda yapıldığı belirtilen açıklamada, lahitte altın yaprakları kullanıldığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Araştırma sonucu, ilk iskeletin 20-25 yaşlarında ve 160-164 santimetre boylarında bir kadına, ikinci iskeletin 30-35 yaşlarında ve 160-165,5 santimetre boylarında bir erkeğe, üçüncü iskeletin de 40-44 yaşlarında ve 179-185,5 santimetre boylarında bir erkeğe ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Son mumyanın başında 1,7 santimetre çapında yuvarlak delik olduğunun belirlendiği, ölmeden önce uzun süre yaşadığının anlaşıldığı, iskeletin sahibinin beyin ameliyatı geçirdiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Lahde iki farklı zamanda defin işlemi gerçekleştirildiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Uluslararası medyanın ilgisini çeken lahitteki suyun renginin ise sarılı olan mumyaların dokusuyla yer altı sularının karışması sonucu oluştuğunun düşünüldüğü belirtildi.

İskenderiye kentinde geçen ay inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahdin içindeki suyun “hayat iksiri” veya “kırmızı cıva” olduğu konusunda medyada çeşitli iddialar yer almıştı.  

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Balıkçı Teknesi Battı: 8 Ölü
Tunus'ta Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Balıkçı Teknesi Battı: 8 Ölü
Libya'da Yılbaşından Bu Yana 130 Sivil Öldü
Libya'da Yılbaşından Bu Yana 130 Sivil Öldü
Hindistan'da yağışlar can almaya devam ediyor
Hindistan'da yağışlar can almaya devam ediyor
Kim Kardashian frikik vermekten kurtulamadı
Kim Kardashian frikik vermekten kurtulamadı
ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”
ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”
Myanmar'da 24 binden fazla Arakanlı Müslüman katledildi
Myanmar'da 24 binden fazla Arakanlı Müslüman katledildi
Ryan: “ABD kuvvetleri gerekli olduğu sürece Irak'ta kalacak“
Ryan: “ABD kuvvetleri gerekli olduğu sürece Irak'ta kalacak“
Myanmar'da 24 binden fazla arakanlı müslüman öldürüldü
Myanmar'da 24 binden fazla arakanlı müslüman öldürüldü
Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da açıldı
Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da açıldı
Brezilya'da halk Venezuelalı göçmenlere saldırdı
Brezilya'da halk Venezuelalı göçmenlere saldırdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim