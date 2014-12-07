İlk Ebola Hastası İyileşti

BATI AFRİKA ÜLKESİ SİERRA LEONE'DE EBOLA VİRÜSÜ KAPTIKTAN SONRA İSVİÇRE'NİN CENEVRE KENTİNE GETİRİLEN İLK EBOLA HASTASI, KÜBALI DOKTOR TAMAMEN İYİLEŞTİ VE İSVİÇRE'DEN AYRILDI

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de Ebola virüsü kaptıktan sonra İsviçre'nin Cenevre kentine getirilen ilk Ebola hastası, Kübalı doktor tamamen iyileşti ve İsviçre'den ayrıldı.

Cenevre Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ebola hastası Kübalı doktor Felix Baez Sarria, tamamen iyileştikten sonra İsviçre'den ayrıldı.

Cenevre Üniversitesi Hastanesine 20 Kasım tarihinde sevk edilen 43 yaşındaki doktor, İsviçre'de tedavi altına alınan ilk Ebola hastasıydı.

Hastanede özel bir odada bulaşıcı hastalıklar alanında uzman doktorlar tarafından tedavi edilen doktor, Sierra Leone'ye Ebola virüsüyle mücadele amacıyla giden 165 Kübalı doktordan biriydi.

Hastaneden iki hafta önce yapılan açıklamada, hastanın nasıl Ebola virüsü kaptığı noktasında bilgilerinin olmadığı ifade edilmiş ve İsviçre'ye ve Cenevre Üniversitesi Hastanesine başka Ebola hastalarının getirilme ihtimali hakkında ise, kararı İsviçre Sağlık Bakanlığının vereceği ve Kübalı doktorun Cenevre'ye getirilmesi kararını da bakanlığın aldığı söylenmişti.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan son açıklamada, 622 sağlık çalışanında virüs tespit edildiği, bu kişilerden 346'sının hayatını kaybettiği bildirildi.

DSÖ verilerine göre, Batı Afrika'da görülen Ebola salgınında bugüne kadar 6 binden fazla kişi öldü. Ebola salgınında ölümlerin büyük çoğunluğu Gine, Sierra Leone ve Liberya'da görüldü.