İlişkiye Girmeye Çalışırken Yakalandı!

ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde fen bilimleri öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Hunter Day, Çarşamba günü evine davet ettiği bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmeyi beklerken karşısında polisi buldu.Çocuğun telefonunu alan polisin, genç kadınla mesajlaşarak kadının evine gittiği duyuruldu.Kadın da evde mum yakarak beklediği çocukla çıplak fotoğraf paylaştıklarını itiraf etti. 85 bin dolar kefalet bedelini ödemediği için Canadian County Hapishanesi’ne götürülen Day, çocuk pornosu bulundurmak ve çocuk istismarı suçlarından yargılanacak.Çarşamba günü gözaltına alınan kadının, okulun Amerikan futbolu koçuyla evli olduğu belirtildi