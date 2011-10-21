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Ilık Hava Kütlesi Etkili Olacak

28 Ekim Cuma gününe kadar alçak basın sistemiyle ılık hava kütlesinin etkisin altında kalacak.

Ilık Hava Kütlesi Etkili Olacak

28 Ekim Cuma gününe kadar alçak basın sistemiyle ılık hava kütlesinin etkisin altında kalacak.

21 Ekim 2011 Cuma 16:23
Ilık Hava Kütlesi Etkili Olacak
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Kuzey Kıbrıs, yarından başlayarak 28 Ekim Cuma gününe kadar alçak basın sistemiyle ılık hava kütlesinin etkisin altında kalacak. Periyot süresince en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerle sahillerde 27-29

santigrat derece olacak.

Hava yarın, açık ve az bulutlu, 23 Ekim Pazar açık ve az bulutlu, akşam saatleri parçalı bulutlu, 24 Ekim pazartesi parçalı ve bulutlu, 25 Ekim Salı açık ve az bulutlu, 26 Ekim Çarşamba açık ve az bulutlu,

öğle saatleri parçalı bulutlu, 27 Ekim Perşembe açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, 28 Ekim Cuma az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvetli esecek.

Son Güncelleme: 21.10.2011 16:23
Anahtar Kelimeler:
HavaMeteorolojiılık
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