Ilık Hava Geliyor

KKTC, önümüzdeki bir haftalık sürede genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık hava kütlesinin, periyodun son günlerinde ise alçak basınç sisteminin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu sürede yağmur beklenmiyor.

Hava; yarın açık az bulutlu olacak, sabah saatleri yer yer hafif don olayı görülecek. Pazar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazartesi ve Salı parçalı, çok bulutlu, Çarşamba çok bulutlu, Perşembe açık, az bulutlu ve Cuma açık az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimler ve sahillerde 19 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek.