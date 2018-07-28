banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Şans bu kez Mağusa'ya güldü
Büyük ikramiye Mağusa'ya isabet etti...
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Karmaşık ticaret ilişkisi
KARMAŞIK TİCARET İLİŞKİSİ
banner282
Flaş Haber
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Kapat

İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome

Fransa’nın Alsace bölgesinde yer alan The Heliodome Alsacian, güneş enerjisi ile desteklenen özel bir proje olarak dikkat çekiyor. Eric Wasser tarafından hayata geçirilen temalı proje, 2003 yılında düzenlenen Lepine yarışmasında da patent ödülü aldı. Güneşin günlük dönüşünden yararlanarak sürdürülebilir enerji üreten sabit yapılı mimari, kışın güneş enerjisini biriktirerek yaz aylarında kullanmaya imkan tanıyor.

İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome

Fransa’nın Alsace bölgesinde yer alan The Heliodome Alsacian, güneş enerjisi ile desteklenen özel bir proje olarak dikkat çekiyor. Eric Wasser tarafından hayata geçirilen temalı proje, 2003 yılında düzenlenen Lepine yarışmasında da patent ödülü aldı. Güneşin günlük dönüşünden yararlanarak sürdürülebilir enerji üreten sabit yapılı mimari, kışın güneş enerjisini biriktirerek yaz aylarında kullanmaya imkan tanıyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:40
İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome

İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome

Fransa’nın Alsace bölgesinde yer alan The Heliodome Alsacian, güneş enerjisi ile desteklenen özel bir proje olarak dikkat çekiyor. Eric Wasser tarafından hayata geçirilen temalı proje, 2003 yılında düzenlenen Lepine yarışmasında da patent ödülü aldı. Güneşin günlük dönüşünden yararlanarak sürdürülebilir enerji üreten sabit yapılı mimari, kışın güneş enerjisini biriktirerek yaz aylarında kullanmaya imkan tanıyor.

Ahşap, cam ve betonun mükemmel buluşması

Heliodome ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Pasif güneş evi olarak adlandırılan Heliodome, konumu ve benzersiz mimari tasarımı ile güneş yörüngesinin yıllık ve günlük döngüsüne mükemmel şekilde ayak uyduruyor. 2006 yılında temeli atılan projenin; saha çalışmaları, yük dağılımı, tasarım detayları ve yapısal iş planları ile birlikte tam olarak başlaması 2008 yılını buldu.

Dünyanın ilk biyoiklimsel evi olarak tanımlanan mimaride; termal atalet ve çerçevelerin sabitlenmesi için beton, cam cepheler için yüksek yalıtıma sahip çift camlar, iç yalıtım için ağaç yünü, dış yalıtım içinse mantar malzemeler kullanıldı. Ahşap, cam ve betonun kusursuz bir şekilde birleşiminden oluşan güneş evi, enerji kısıtlamlaları ve CO2 emisyonuna karşı güzel bir örnek teşkil ediyor.

Pasif güneş evi, enerji verimliliğinde ilklerden biri

Heliodome ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Enerji verimliliği projeleri Avrupa Birliği’nin en önem verdiği konuların başında geliyor. Birlik, 2020 itibariyle birincil enerji tüketiminin en az %20’sini bu tip kaynaklardan karşılamayı planlıyor. Komisyon, 2020 yılı için hazırladığı Enerji Bildirimi Projesi’nde uzun vadeli enerji ve iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir kaynakların kullanılmasının önemli bir hedef olduğunu belirtiyor. Enerji tasarruf potansiyeli açısından Heliodome tarzı yapılar büyük önem taşıyor. Kış aylarında ücretsiz ısıtma ve yaz aylarında doğal soğutma sağlayan bu tarz yapılar, geleceğin enerji teknolojileri için de kayda değer bir başarı olarak görülüyor.

Daha yüksek enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji gelişimi hedeflerine pratik bir yaklaşım olan Heliodome, birden fazla kullanım için modüle edilebilen mükemmel bir yapı olma özelliği taşıyor. Sabit hacimli mimari bina, güneş ışınlarından elde ettiği enerjiyi gün doğumundan batımına kadar depoluyor ve yaşam konforu sunmak için dağıtıyor. Biyoiklimsel mimarisi ile yapı, insanın kendi doğası ile uzlaşmasını sağlıyor. Yapının kuzey yüzü yaz ve kış gün dönümlerine göre ayarlanabilirken, güneşin günlük seyri cam cepheyi zarif bir biçimde takip ediyor.
 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benalla milyonların önünde açıklama yaptı
Benalla milyonların önünde açıklama yaptı
Suriye rejimi terör örgütüyle masaya oturdu!
Suriye rejimi terör örgütüyle masaya oturdu!
Trump, Arap NATO’su kurmaya hazırlanıyor
Trump, Arap NATO’su kurmaya hazırlanıyor
ABD’de bakımevine silahlı saldırı: 5 ölü
ABD’de bakımevine silahlı saldırı: 5 ölü
Yunan Savunma Bakanı Kammenos: Bölgede Yaşayanlar Yangın Felaketini Körükledi
Yunan Savunma Bakanı Kammenos: Bölgede Yaşayanlar Yangın Felaketini Körükledi
Avrupa'ya Geçmeye Çalışan Çocuklar, Hayatta Kalabilmek İçin Cinsel İlişkiye Zorlanıyor...
Avrupa'ya Geçmeye Çalışan Çocuklar, Hayatta Kalabilmek İçin Cinsel İlişkiye Zorlanıyor...
ABD'de Motoru Arıza Yapan Uçak Otoyolun Ortasına İniş Yaptı
ABD'de Motoru Arıza Yapan Uçak Otoyolun Ortasına İniş Yaptı
FETÖ'cü Emre Uslu, Fetullah Gülen'in Talimatını Paylaştı!
FETÖ'cü Emre Uslu, Fetullah Gülen'in Talimatını Paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'dan ayrıldı
Mesut Özil sahaya kaptan çıktı
Mesut Özil sahaya kaptan çıktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim