İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome

Fransa’nın Alsace bölgesinde yer alan The Heliodome Alsacian, güneş enerjisi ile desteklenen özel bir proje olarak dikkat çekiyor. Eric Wasser tarafından hayata geçirilen temalı proje, 2003 yılında düzenlenen Lepine yarışmasında da patent ödülü aldı. Güneşin günlük dönüşünden yararlanarak sürdürülebilir enerji üreten sabit yapılı mimari, kışın güneş enerjisini biriktirerek yaz aylarında kullanmaya imkan tanıyor.

Ahşap, cam ve betonun mükemmel buluşması

Pasif güneş evi olarak adlandırılan Heliodome, konumu ve benzersiz mimari tasarımı ile güneş yörüngesinin yıllık ve günlük döngüsüne mükemmel şekilde ayak uyduruyor. 2006 yılında temeli atılan projenin; saha çalışmaları, yük dağılımı, tasarım detayları ve yapısal iş planları ile birlikte tam olarak başlaması 2008 yılını buldu.

Dünyanın ilk biyoiklimsel evi olarak tanımlanan mimaride; termal atalet ve çerçevelerin sabitlenmesi için beton, cam cepheler için yüksek yalıtıma sahip çift camlar, iç yalıtım için ağaç yünü, dış yalıtım içinse mantar malzemeler kullanıldı. Ahşap, cam ve betonun kusursuz bir şekilde birleşiminden oluşan güneş evi, enerji kısıtlamlaları ve CO2 emisyonuna karşı güzel bir örnek teşkil ediyor.

Pasif güneş evi, enerji verimliliğinde ilklerden biri

Enerji verimliliği projeleri Avrupa Birliği’nin en önem verdiği konuların başında geliyor. Birlik, 2020 itibariyle birincil enerji tüketiminin en az %20’sini bu tip kaynaklardan karşılamayı planlıyor. Komisyon, 2020 yılı için hazırladığı Enerji Bildirimi Projesi’nde uzun vadeli enerji ve iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir kaynakların kullanılmasının önemli bir hedef olduğunu belirtiyor. Enerji tasarruf potansiyeli açısından Heliodome tarzı yapılar büyük önem taşıyor. Kış aylarında ücretsiz ısıtma ve yaz aylarında doğal soğutma sağlayan bu tarz yapılar, geleceğin enerji teknolojileri için de kayda değer bir başarı olarak görülüyor.

Daha yüksek enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji gelişimi hedeflerine pratik bir yaklaşım olan Heliodome, birden fazla kullanım için modüle edilebilen mükemmel bir yapı olma özelliği taşıyor. Sabit hacimli mimari bina, güneş ışınlarından elde ettiği enerjiyi gün doğumundan batımına kadar depoluyor ve yaşam konforu sunmak için dağıtıyor. Biyoiklimsel mimarisi ile yapı, insanın kendi doğası ile uzlaşmasını sağlıyor. Yapının kuzey yüzü yaz ve kış gün dönümlerine göre ayarlanabilirken, güneşin günlük seyri cam cepheyi zarif bir biçimde takip ediyor.

