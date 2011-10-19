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ILGA-Europe'tan Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Başbakan Küçük'e mektup

Uluslararası Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve Interseks Birliği Avrupa Bölgesi (ILGA-Europe) Başkanı...

ILGA-Europe'tan Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Başbakan Küçük'e mektup

Uluslararası Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve Interseks Birliği Avrupa Bölgesi (ILGA-Europe) Başkanı...

19 Ekim 2011 Çarşamba 15:02
ILGA-Europe'tan Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Başbakan Küçük'e mektup
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Uluslararası Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve Interseks Birliği Avrupa Bölgesi (ILGA-Europe) Başkanı Evelyne Paradis “doğaya aykırı cinsel ilişkide bulundukları” gerekçesi ile tutuklanan aralarında Eski Rum Maliye Bakanı Saris’in de bulunduğu kişilerin serbest bırakılmalarını ve onlara yöneltilen suçlamaların geri çekilmesini istedi.

Uluslararası Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve Interseks Birliği Avrupa Bölgesi (ILGA-Europe) Başkanı Evelyne Paradis “doğaya aykırı cinsel ilişkide bulundukları” gerekçesi ile tutuklanan aralarında Eski Rum Maliye Bakanı Saris’in de bulunduğu kişilerin serbest bırakılmalarını ve onlara yöneltilen suçlamaların geri çekilmesini istedi.

Paradis Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük’e bir mektup göndererek, bu kişilerin “rızaya dayalı bir şekilde eşcinsel ilişkide bulundukları”nı belirtti; KKTC Ceza Yasası’ndaki 171’inci maddenin değiştirilmesini istedi ve bu maddenin Avrupa Ulusal Yasaları arasındaki rızaya dayalı erkek eşcinsel ilişkisini suç sayan tek yasa maddesi olduğuna dikkat çekti.

Basına da dağıtılan mektupta Aralık 2010 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer ile konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiklerini söyledi. Bu yasa maddesinin Avrupa İnsan Hakları Konvansyonu’na aykırı olduğuna da dikkat çeken Paradis, erkeklerin ” doğaya aykırı cinsel ilişki” gerekçesi ile tutuklanmasına Kuzey Kıbrıs’ta geçmişte de rastlandığını kaydetti.

Paradis ellerine nezaret altında tutulan bu kişilere polis tarafından kötü muamele yapıldığına dair bilgiler bulunduğunu ve 171’inci maddeyi ihlal ederek suç işlediklerine dair yapılan tıbbi muamele ile itibarlarının zedelendiğini de savundu ve Küçük ile Eroğlu’nun konuyu araştırmasını istedi. Paradis konuyla ilgili olarak hazırlanan tıbbi raporta homoseksüel ilişkiye dair bir şeye rastlanmadığı iddisında da bulundu ve kişilerin hala tutuklu olmasını eleştirdi.

Son Güncelleme: 19.10.2011 15:02
Anahtar Kelimeler:
DervişEroğluILGAEuropeMektup
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