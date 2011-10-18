İlacı parayla almak daha ucuz.

Muayene için hastaneye giden vatandaşlar, doktorun ilaç yazması halinde ceplerinden artı para ödeyecek. Üç kutuya kadar 3 lira ödeyen hastalar, üç kutudan sonraki her kutu için 1 lira verecek. Altı kutu ilaç yazdıran bir hasta 6 lira ödeyecek. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın açıkladığı sağlıkta tasarruf için yapılan düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktı. Aile hekimlerine 3 lira reçete parası getiren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) katılım paylarına da 1 lira zam getirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda kararlaştırılan tedbirler çerçevesinde hastalar devlet hastanelerinde muayene olmaları halinde, ilaç yazdırmadan ödedikleri 5 lirayı bundan böyle 6 lira, özel hastanelerde ise 14 lira olarak verecekler.



NE KADAR İLAÇ O KADAR PARA



İlaç yazılması halinde bu fatura daha da kabaracak. Aile hekimi, devlet ve üniversite hastanelerindeki doktorlara muayene olup ilaç yazdıranlar aile hekiminde 3 lira, devlet hastanelerinde 9 lira, özel hastanelerde 17 lira ödeyecek.



Ancak hastanın cebinden çıkan para bununla da sınırlı kalmayacak. Doktorun yazdığı reçetede ne kadar çok ilaç varsa o kadar çok para ödenecek. Bir kutu yazılsa dahi 3 lira ödeyecek olan hastalarda sınır 3 kutu olarak belirlendi. Üç kutuya kadar 3 lira verecek olan vatandaşlar, 3 kutudan sonraki her bir kutu için 1 lira ödemek zorunda kalacak. Vatandaşlar aynı zamanda ilacın yüzde 20'lik kısmını da ödemeye devam edecek.



VATANDAŞLAR: DOKTORA İLAÇ YAZMA MI DİYELİM?



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, düzenlemenin Danıştay'ın reçetelerde ilaç sınırlamasını kaldırmasından sonra artan gereksiz ilaç yazılımını önleme amacıyla çıkarıldığını savundu.



Vatandaşlar ise ilacı kendilerinin yazmadığını doktorun yazdığını ifade ederek tepki gösterdi. Cemil Turuncu isimli emekli vatandaş, "Bu düzenleme hastayı cezalandırıyor. Doktor bana istediği kadar ilaç yazıyor. Benim hastalığımı doktor biliyor diye sesimizi çıkarmıyoruz. Ama para yine de bizim cebimizden çıkıyor." eleştirisinde bulundu.



EMEKLİNİN MAAŞINDAN KESİLİYOR, ÇALIŞAN ECZANEYE ÖDÜYOR



Hastalar reçete parasının yanında hastanelere katılım payı da ödüyor. Katılım payları emeklilerin maaşlarından kesiliyor. Çalışanların ise eczanede ilaç alırken karşısına çıkıyor. Reçete ücreti olan 3 lira emekliler tarafından da eczanelere ödeniyor.



Devlet ve üniversite hastanelerinde katılım payı 6 lira oluyor. Reçete yazdırılırsa 9 lira. Özel hastanelerde katılım payı 14 lira. Reçete yazdırılırsa 17 lira olarak ödeniyor.